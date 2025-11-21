Venezuela’dan ABD’ye ağır suçlama: "51. eyalet yapmayı amaçlıyorlar"

Rodriguez, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız," diyerek muhalif lider María Corina Machado'nun da dahil olduğu "hainlerin" emirlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

OLASI İŞGAL TEHDİDİNE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkeyi işgal etmenin kolay olduğunu düşünenlere karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Cabello, olası bir işgal tehdidine karşı sokakta olacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bölgeye asker ve deniz gücü göndermesi, Venezuela tarafından eleştirilere neden olmuştu. ABD Savunma Bakanı’nın rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduklarını belirtmesi üzerine, Venezuela Devlet Başkanı Maduro da 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurmuştu.