TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Venezuela’dan ABD’ye ağır suçlama: "51. eyalet yapmayı amaçlıyorlar"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin, ülkesini "51. eyalet" yapma amacı taşıdığını öne sürdü. Başkent Caracas'taki bir törende konuşan Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki artan askeri hareketliliğini "tehdit" olarak değerlendirdi.

Venezuela’dan ABD’ye ağır suçlama:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.11.2025
04:48
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
04:48

Rodriguez, "Biz bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız," diyerek muhalif lider María Corina Machado'nun da dahil olduğu "hainlerin" emirlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Venezuela’dan ABD’ye ağır suçlama: "51. eyalet yapmayı amaçlıyorlar"

OLASI İŞGAL TEHDİDİNE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkeyi etmenin kolay olduğunu düşünenlere karşı hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Cabello, olası bir işgal tehdidine karşı sokakta olacaklarını vurguladı.

Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle bölgeye asker ve deniz gücü göndermesi, tarafından eleştirilere neden olmuştu. ABD Savunma Bakanı’nın dahil operasyonlara hazır olduklarını belirtmesi üzerine, Venezuela Devlet Başkanı da 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini duyurmuştu.

