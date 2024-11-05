ABD'de bir Türk vatandaşı tutuklandı! Venezuela yaptırımlarını deldiği iddia edildi

05 Kasım 2024 07:05 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 08:05

Venezuela'nın devlet petrol ve doğal gaz şirketi Petroleos de Venezuela adına bu ülkenin petrolünü taşımak amacıyla ABD yaptırımlarını delme planını organize ettiği iddiasıyla Miami'de bir Türk vatandaşı tutuklandı.

Taşkın Torlak isimli Türk vatandaşı, ABD​'nin Venezuela​'ya uyguladığı yaptırımları delerek bu ülkeye ait petrol ve doğal gaz şirketi Petroleos de Venezuela (PdVSA) adına petrol ticareti yaptığı iddiasıyla ABD'nin Miami kentinde tutuklandı. Cumartesi günü gözaltına alınan 37 yaşındaki Taşkın Torlak, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal etme komplosu kurmak ve tutuklandığı sırada Türkiye'ye dönmeye çalışmak suçlamasıyla karşı karşıya. Suçlamalar, Adalet Bakanlığı'nın, Maduro rejiminin ülkenin kaynaklarını tüketmesini engellemek için Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları uygulama çabalarını yoğunlaştırmasının ardından geldi.

KOMPLO İDDİASI

Adalet Bakanlığı'na göre Torlak, Venezuela petrolünün kaynağını gizlemek ve ABD finans kuruluşları aracılığıyla ödemeleri kolaylaştırmak için diğer kişilerle komplo kurdu ve nihai hedefi PdVSA'nın çıkarıydı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İddia edildiği üzere, sanık, Venezuela'dan karaborsa petrolü kaçırmak için aldatmaca kullanarak PdVSA'ya uygulanan ABD yaptırımlarından kaçınmak için komplo kurdu" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen de "Adalet Bakanlığı, Maduro rejimine uygulanan yaptırımları atlatmak için suç teşkil eden çabalara karışanları sorumlu tutmaya devam edecektir" diye konuştu.

ONLARCA MİLYON DOLARLIK ÖDEME ALDI İDDİASI

İddiaya göre, petrol tankerlerinin kimliklerini değiştirerek ve gemilere yeni bayraklar takarak sahtecilik yapmak, gemi adlarını gizlemek ve ABD yetkilileri ile ticari denizcilik örgütlerinin tespitinden kaçınmak için izleme sistemlerini devre dışı bırakmak gibi karmaşık taktikler uygulanıyor.

Torlak ve suç ortaklarının, petrolün kökenini gizlemek için bu yaklaşımı kullandıkları ve 2019'dan beri ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaş (SDN) olarak listelenen PdVSA'dan onlarca milyonlarca dolar ödeme aldıkları bildiriliyor.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, yaptırımların uygulanmasına olan bağlılığı vurgulayarak, "Bu sanığın Venezuela petrolünü yasadışı olarak satmak için komplo kurduğu, bu petrolün Venezuela'dan geldiği gerçeğini gizlemek için aldatma ve hile kullandığı iddia ediliyor... Venezuela hükümeti bu yaptırımların kaldırılması için gerekli adımları atana kadar bu yaptırımların ihlallerini kovuşturmaya kararlıyız." dedi.