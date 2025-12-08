Samsunsporlu Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil yandı: Ailesiyle birlikte içindeydi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeyken alev aldı. Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık aracın seyir halindeyken motor kısmı yandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi. Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.