Hastanede karbonmonoksit gazından 5 kişi etkilendi

Siirt’in Baykan İlçe Devlet Hastanesi'nde 5 kişi, karbonmonoksit gazından etkilendi.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde hastanenin kazan dairesinden çıkan duman ve koku, rüzgarın ters esmesiyle koridora yayıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. AFAD’ın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi, gerekli önlemleri alarak hastaneye girip kontroller gerçekleştirdi.
Gazdan etkilenen 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.