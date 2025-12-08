Menü Kapat
Editor
Editor
 Murat Makas

Kilo aldığını sandı, hastaneye gitti! Karnından çıkanlar şoke etti: Tam 7.5 kilo

Ahmet Demir isimli vatandaş mide rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti. Kilo aldığını zanneden vatandaş uzmanlar tarafından ameliyata alındı. Hastanın karnından çıkanlar adeta şoke etti.

Ankara'da yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Demir, midesindeki şişkinlik ve sertlik şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemeler sonucu Üroloji Kliniği Eğitim ve Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Toksöz, hastada büyük bir böbrek kitlesi tespit edildiğini söyledi.

"10 BİN VAKADA BİR BU KADAR BÜYÜK BÖBREK KİTLELERİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR"

Büyük kitlelerde açık cerrahi yönteminin tercih edildiğini dile getiren Toksöz, "Yaklaşık 40 cm'ye yakın bir kesiye ihtiyaç duyuyordu. Biz kendi planladığımız yöntemle bu kesiti kademeli olarak küçülttükten sonra, kitleyi küçülttükten sonra laparoskopik olarak 3 tane delikten ameliyatını gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 10 bin vakada bir bu kadar büyük böbrek kitleleri görülebilmektedir. Hastanın böbreğin içinde taşı da vardı" ifadelerini kullandı.

Büyük böbrek kitlesinin gibi hastalıklara yol açabildiğini anlatan Toksöz, "Ahmet Bey'in bu büyük böbrek kitlesi tansiyon hastalığına sebep olabilir. Boşalttığımız suda da ciddi enfeksiyon vardı. Ciddi enfeksiyona da sebep olabiliyor. Diğer böbreği de etkileyen enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Taşlar da iritasyon sonucu böbrek kitlelerine sebep olabilmektedir" şeklinde konuştu.

AMELİYAT YAKLAŞIK 6 SAAT SÜRDÜ

Hastanın kitleden şüphelenmediğini kilo almış gibi hissettiğini belirten Toksöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ameliyat cerrahi süresi yaklaşık olarak 6 saat sürdü. Çok büyük bir böbrek kitlesi karaciğere, bağırsaklara, büyük damarlara yapışık haldeydi. Biz yavaş yavaş, adım adım, kontrollü bir şekilde ilerleyerek hastanın herhangi bir organına zarar vermeden bu işlemi gerçekleştirdik. Hastamız daha çok karında kilo almış gibi hissediyordu. Kademeli olarak büyüdüğü için bunun farkına varmamıştı. Kilo aldığını düşünüyordu. Genelde bazen bu böbrek kitleleri büyürken ağrı yapmaz. Alıştıra alıştıra bir büyüme süreci oluşabilmektedir. Bunun en iyi yöntemi, aralıklı olarak doktor kontrolüne gitmektir."

Hastanın ameliyatının başarılı şekilde geçtiğini ifade eden Toksöz, "Ameliyat sonrasında da diğer organlarda herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Bağırsakları da, karaciğeri de gayet güzel uygun şekilde çalışmaktadır" dedi.

Kilo aldığını sandı, hastaneye gitti! Karnından çıkanlar şoke etti: Tam 7.5 kilo

KADEMELİ OLARAK BÜYÜYEN KİTLE, HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hasta Ahmet Demir, ilk şikayetlerinin midesinde şişkinlik ve sertlik olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda hızlı ve bariz bir şekilde görülmeye başladı ve benim hareketlerimi de kısıtlamaya başladığı için başvurdum. Bunun daha önceden, 5 yılı daha aşkın süre içerisinde başlayıp devam eden bir rahatsızlık olduğunu söyledi ve acilen işlemlere başladılar" diye konuştu.

Ameliyattan önce hareket kısıtlılıkları olduğunu dile getiren Demir, "İş hayatımda hareket kısıtlılıklarım çok fazlaydı. Eğilme, kalkma, dönme mesela uykularımda sadece sol yanıma yatabiliyordum. Sırt üstü yatamıyordum" ifadelerine yer verdi.

"BENDEN YAKLAŞIK 11-12 KİLO EKSİLDİ"

Ameliyattan sonra hafiflemiş hissettiğini söyleyen Demir, "Midemde boşluklar oldu. Bu hastane döneminde onun şeylerini anlamadım ama ayağa kalktıktan sonra benden yaklaşık 11-12 kilo eksildi. Bunun rahatlığı, hafifliği, hareketlerim de daha çevik, atak oldu. Uykularım da olsun, vücut olarak daha rahat bir seviyeye geldim" şeklinde konuştu.

