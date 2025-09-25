Menü Kapat
22°
Sağlık
Anne olmak isteyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından bebek büyüklüğünde kitle çıktı

Bursa'da çocuk sahibi olmak istedikleri için doktora giden çiftin dünyası başına yıkıldı! 24 yaşındaki Mukkaddes Polat isimli anne adayının rahminde 2 kilo 700 gram ağırlığında bir kitle tespit edildi.

Anne olmak isteyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından bebek büyüklüğünde kitle çıktı
'da aile kurmak isteyen çift doktor muayenesinde şaşkına döndüler. Anne adayı olmak isteyen 24 yaşındaki Mukaddes Polat'a yapılan muayene sonrası rahminde 30-35 cm boyutlarında tam 2 kilo 700 gramlık bir kitle olduğu tespit edildi. Polat yaşadığı durum karşısında endişe yaşarken yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

DOKTORUN MUAYENESİNDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Bursa’da yaşayan 24 yaşındaki Mukaddes Polat isimli hasta, çocuk isteği nedeniyle doktora gitti. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Polat’ın rahiminde büyük bir kitle tespit edildi. Endişelenince Medicana Bursa Hastanesi Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim’e başvurdu. Doç. Dr. Akselim, yaptığı ameliyatta Polat’ın karnından 2 kilo 700 gramlık bir kitle çıkardı.

"KİTLE KARNINI KAPLAMIŞTI"

Doç. Dr. Mustafa Burak Akselim, "Hastamız 24 yaşında dış merkezde yapılan tetiklerinde karın içerisini kaplayan kitle tespit edilmesi üzerine tarafımıza başvurdu. Yaptığımız muayene ve görüntülemeler sonrasında miyom olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 30-35 cm’lik, karnın neredeyse tamamını kaplayan lezyon için karar verip hastamızı ameliyata aldık. Rahmin üst ve arka duvarını kaplayarak, miadında bir gebelikteki rahim boyutuna kadar büyümüş bir miyom olduğunu tespit ettik. Hastanın rahmini koruyarak myomektomi ameliyatını gerçekleştirdik. Patolojik olarak incelemeye gönderdiğimizde herhangi kötü huylu bir durumla karşılaşmadık. Kitle yaklaşık 2 bin 700 kg ağırlığındaydı. Hastamız kısa sürede sağlığına kavuştu. Bu tür durumlarda erken teşhis ve zamanında müdahale çok önemlidir" dedi.

Anne olmak isteyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından bebek büyüklüğünde kitle çıktı

DOKTORUM SAYESİNDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM

Hasta Mukaddes Polat ise duygularını şöyle dile getirdi: "İlk başta çocuk düşüncesi ile doktora gittiğimde karnımda kitle teşhisinde bulunuldu. Tanıdıklarımızın önerisi üzerine Burak Bey’e geldik. oldum ve çok başarılı geçti. Doktorumuz sayesinde ameliyattan sonra bir hafta içinde tamamen sağlığıma kavuştum. Şu an hiçbir problemim yok, kendimi çok iyi hissediyorum."

