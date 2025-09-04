Beyninde kitle bulunan şarkıcı Lara, son sağlık durumunu paylaştı! Sevenlerinden yorum yağdı

2000'li yıllarda seslendirdiği "Adam Gibi Adam" ve "Katmer" şarkılarıyla popülerlik kazanan Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikâh masasına oturmuştu. Evliliğinin ardından bir süre İran'da yaşayan sanatçı, geçtiğimiz aylarda beyninde kitle bulunduğunu söyleyerek hayranlarını endişelendirdi.

ŞARKICI LARA'DAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Sanatçı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını belirten Lara, tedavi sürecine başladığını ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Lara, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaparak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Lara son paylaşımında; "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim." dedi.

LARA HAYYRANLARINA BÖYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Birçok destek mesajı aldığını belirten Lara, bir sonraki paylaşımında; "Sevgili dostlarım, sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor; mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum." dedi.

ŞARKICI LARA KAÇ YAŞINDA?

9 Mart 1979 doğumlu Fatma Nur Keskin veya sahne adıyla Lara, Türk pop şarkıcısı ve şarkı sözü yazarıdır. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı. 2017 yılında İhaneti Giymişsin, 2020 yılında Mecburi Veda ve Sanal Alem teklilerini piyasaya sunmuştur. 2022 yılında Bi Dahaki Yaz adlı single çalışmasını piyasaya sunmuştur.