Neymar ağlasa yeridir: Bir anda milyonlarca dolar kaybetti

Kripto para dünyası yeni yıla inişli çıkışlı bir grafikle girmişti. Tüm gözler, FED’in faiz indirimine ve ardından gelecek parasal genişleme sinyallerine çevrilmişti. Ama beklentiler boşa çıktı, piyasa yapıcılar bu umutları kendi lehlerine kullandı.

BİTCOİN ZİRVEDEN ÇAKILDI

124 bin doları görerek rekor kıran Bitcoin, faiz kararının ardından yönünü aşağı çevirdi. Kurumsal ETF’lere rekor girişler olsa da yükseliş kısa sürdü. Trendi tersine çevirecek güç bulunamayınca düşüş derinleşti.

Son günlerde NATO-Rusya gerilimi ve Binance’ın eski CEO’su CZ’nin “merkeziyetsiz kaldıraç” piyasasına göz dikmesi, işlerin iyice karışmasına yol açtı. CZ’nin öne çıkardığı Aster platformuna akan devasa likidite de Bitcoin’deki sert gerilemenin tuzu biberi oldu.

ETHEREUM ÇÖKTÜ, 1 MİLYAR DOLAR TASFİYE OLDU

Tepe noktasından yüzde 15 değer kaybeden Bitcoin, 109 bin doların altını test etti. Ethereum ise 3.900 doların altına sarktı. Yalnızca 24 saatte vadeli işlemlerden 1 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

NEYMAR’IN BÜYÜK KAYBI

Günün en dikkat çekici gelişmesi ise futbol sahalarından kripto piyasasına uzandı. Uzun süredir trader kimliğiyle de bilinen Neymar, Ethereum’daki düşüşle birlikte 36 milyon dolarını kaldıraç borsasında kaybetti. Ünlü futbolcunun son dönemde toplamda yaklaşık 145 milyon dolarlık likidite yaşadığı konuşuluyor.