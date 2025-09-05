Neymar’a miras bırakan iş adamı kim? 1 milyar dolarlık mirasın sahibi olacak

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar’a sürpriz bir miras haberi ulaştı. Brezilya’da yaşayan genç bir iş adamı, servetinin tek varisi olarak Neymar’ı gösterdi.

NEYMAR'A MİRAS MI KALDI?

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Porto Alegre’de yaşayan 31 yaşındaki bir iş adamı, servetinin tamamını Neymar’a miras bıraktı. İş adamının bu kararını 12 Haziran 2025 tarihinde resmi kayıtlara geçirdiği bildirildi. Söz konusu mirasın toplam değerinin yaklaşık 6,1 milyar rand, yani 1 milyar ABD doları civarında olduğu ifade edildi. Kararın açıklanmasıyla birlikte Brezilya kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaşandı.

Neymar’ın kariyeri boyunca elde ettiği yüksek kazançlara rağmen kendisine bırakılan bu servet, futbol dünyasında geniş yankı buldu. Neymar’ın temsilcileri ise söz konusu miras hakkında herhangi bir resmi bildirim almadıklarını belirtti. Konunun henüz Neymar’ın tarafına ulaşmadığı, ancak vasiyetin resmi olarak hazırlandığı kayıtlarda yer aldı.

NEYMAR'A MİRAS BIRAKAN KİM, ADI NE?

Porto Alegre’de yaşayan iş adamı 31 yaşında ve ismini açıklamadı. Brezilya medyası, bu kişinin Neymar ile ne kan bağı ne de profesyonel bir bağı bulunduğunu aktardı. İş adamının mirasını Neymar’a bırakma sebebi olarak, futbolcuya duyduğu hayranlık ve duygusal bağ gösterildi. Özellikle Neymar’ın babasıyla olan yakın ilişkisi, genç iş adamının bu kararı almasında etkili olduğu açıklandı.

İş adamı, Neymar’a duyduğu sevgiyi kamuoyuna aktarırken, oyuncuda nadir bulunan değerler gördüğünü ifade etti. Neymar’a miras bırakma kararının tamamen kişisel bir tercihe dayandığı ve hayatı boyunca onunla kendisini özdeşleştirdiğini söylediği belirtildi. İsmi gizli tutulan iş adamı, bu tercihiyle hem Brezilya hem de dünya basınında gündeme oturdu.

NEYMAR'A NE KADAR MİRAS KALDI?

İş adamının Neymar’a bıraktığı mirasın değeri yaklaşık 6,1 milyar rand olarak açıklandı. Bu rakam, yaklaşık 1 milyar ABD dolarına karşılık geliyor. Böylece Neymar’ın zaten yüksek olan servetine bir o kadar daha eklenebilecek büyüklükte bir mirasın söz konusu olduğu kaydedildi. Resmi kayıtların 12 Haziran 2025 tarihinde hazırlandığı belirtildi.

Neymar’ın futbol kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Al Hilal gibi kulüplerden büyük gelir elde ettiği biliniyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’de yıllık 200 milyon Euro civarında maaş alan yıldız oyuncunun Santos’a dönüşü de dikkat çekmişti. Bu miras haberi, kariyerinde yüksek kontratlarla öne çıkan Neymar’ın mali tablosuna yeni bir ek olarak kayda geçti.