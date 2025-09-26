Menü Kapat
Yaşam
 Murat Makas

Antalya'da hayrete düşüren olay! Büyük gürültüyle gökten düştü, görenler şaşkına döndü

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir parkta şaşırılacak olay meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan park görevlileri harekete geçti, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
14:19
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
14:19

’nın ilçesinde Kepez belediyesi Dokumapark'ta hayrete düşürecek bir olay meydana geldi. Park içerisinde devriye görevi yapan görevlileri yaklaşık 20 metre uzaklıkta yüksek bir ses duydu.

Antalya'da hayrete düşüren olay! Büyük gürültüyle gökten düştü, görenler şaşkına döndü

UÇAKTAN DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Sesin geldiği bölgeye giden görevliler, toprak zemine saplanmış ve parçalanmış büyük bir buldu. Güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, gökyüzünden hızla düşen buz kütlesini gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uçaktan düştüğü tahmin edilen buz kütlesi, sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı nedeniyle eridi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Antalya'da hayrete düşüren olay! Büyük gürültüyle gökten düştü, görenler şaşkına döndü

Dokumapark güvenlik amiri Recep Çobanoğlu, "Akşam saat 20.45 sıralarında güvenlik görevlisi arkadaşlarımız devriye görevindeyken çok yüksek bir ses duyuyor. Sesin geldiği yaklaşık 20 metre ileride, yere düşmüş ve parçalanmış bir buz kütlesi görüyorlar. Aslında kütle ilk anda daha büyüktü, zemine çarpınca parçalanmış. Şu an gördüğümüz, erimiş ve küçülmüş hali. Biz bunun uçaktan düşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz, başka bir ihtimal aklımıza gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Antalya'da hayrete düşüren olay! Büyük gürültüyle gökten düştü, görenler şaşkına döndü
ETİKETLER
#antalya
#uçak kazası
#güvenlik
#kepez
#Buz Kütlesi
#Dokumapark
#Yaşam
