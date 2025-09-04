Kars'ta kurtlar şehir merkezine indi! Görenleri hayrete düşüren anlar kamerada

Kars'ta Çevreyolunda seyreden sürücüler, aniden önlerine çıkan kurtları fark edince hızlarını düşürdü. Kurtların boyunlarına bağlı ip detayı ise dikkat çekti. Doğal yaşam alanlarından uzak şekilde şehir merkezine kadar inen kurtlar, bir süre etrafta dolaştı. Kurtların boynundaki iplerin neden ve kimler tarafından bağlandığı merak edilirken, bir süre çevrede dolaşan kurtlar daha sonra gözlerden kayboldu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.