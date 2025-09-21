Evinizde varsa hemen imha edin: Bakanlık toplatma kararı çıkardı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oyuncağın kullanımının güvensiz ve sağlıksız olduğunu tespit etti. Çocukların kolayca elde edebileceği ürünlerin içerisinde yer alan "Bor" miktarı sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Her iki oyuncak için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması yönünde karar alındı.