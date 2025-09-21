Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi

Editor
 Bengü Sarıkuş

Evinizde varsa hemen imha edin: Bakanlık toplatma kararı çıkardı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünleri tespit edip bu ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Yapılan son denetimlerde çocukların kolaylıkla elde edebileceği iki oyuncak içerisinde zararlı madde tespit edildi. Oyuncakların piyasadan toplatılması kararına varıldı.


Bengü Sarıkuş
|

21.09.2025
12:34
|

21.09.2025
12:47

, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet oyuncağın kullanımının güvensiz ve sağlıksız olduğunu tespit etti. Çocukların kolayca elde edebileceği ürünlerin içerisinde yer alan "" miktarı sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. Her iki oyuncak için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılması yönünde karar alındı.

