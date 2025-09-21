Motor ustası hayatının şokunu yaşadı: İşte kaputun altından çıkan Çırak

Düzce'de tamir için getirilen otomobilin motor kısmından çıkarılan kedi yavrusunun yeni yuvası tamirhane oldu. Yeni Mahalle'de bulunan oto bakım servisine yaklaşık 10 gün önce tamir için bir otomobil getirildi. Otomobili tamir etmek için kaputu açan motor ustası Mümin Ataseven, kedi sesi duydu. Ataseven, bulunduğu yerden çıkardığı kedi yavrusunu sahiplendi.

Sevimli tavırlarıyla dikkati çeken "Çırak" ismi verilen kedi, zaman zaman Ataseven'in tamir yaparken omzuna da çıkıyor. Ataseven'in yanından ayırmadığı kedi, iş yerinde çalışanların ve müşterilerin neşe kaynağı oldu.