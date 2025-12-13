Babaeski'de korku dolu anlar: Otomobil alev topuna döndü!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Hacıhasan Mahallesi Akarca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Olayı fark eden sürücü otomobilden inerek çevredeki vatandaşlardan ve itfaiyeden yardım istedi. Motor kısmında başlayan yangın, otomobilin içine de sıçradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.