Gram altın rallisine dikkat! İslam Memiş'ten yatırımcıya son şans uyarısı

Fed'in faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararının ardından piyasalarda dalgalanma devam ediyor. altın fiyatları yeniden fırladı. Gram altın tarihi rekorunu kırarak yeni zirvesine yerleşti. Euro 50 liranın üzerinde seyrediyor. Peki bu gidiş ne kadar sürecek? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında piyasalara ilişkin çok kritik bilgiler paylaşarak yılın son günlerinde yatırımcıları uyardı.
Memiş, "Aralık ayının en önemli haftasını geride bırakıyoruz. Hem Amerika Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararlarını açıkladı. Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından önceden beklendiği için sürpriz bir karar çıkmadı. Bu da piyasalarda olumlu ya da olumsuz bir fiyatlamaya neden olmadı. Altın, gümüş gibi değerli metallerde ve dolar karşısındaki varlıklarda bir miktar değer artışları gözlemliyoruz" diyerek genel bir analiz yaptı.
Ons altın fiyatlarına değinen Memiş, "Uluslararası piyasalarda 4285 dolar, gümüşün ons fiyatı 63,5 dolar seviyesinde. Euro/dolar paritesi 1,1738 seviyesine kadar toparlandı" diyen Memiş, ancak buradan tekrar kar satışları gelebileceğini söyleyerek yatırımcıları uyardı.
Piyasaların genel olarak Noel tatili hazırlığında olduğu için daha yatay bir seyir beklediğini belirten Memiş, "Bu hafta altın ve gümüş tarafında ciddi yükselişler oldu. Gümüş yeni bir rekor tazeledi ve gram fiyatı 85 lira seviyesinin üzerinde 88 liraya kadar yükselerek ikinci kritik direnci test etti. Yıllık bazda getirisi %150 oldu. Gram altında ise fiyat 5.900 lira seviyesinde; yıllık bazda %93’lük bir artış söz konusu" dedi.
Gümüş tarafında mevcut seviyelerin alım için uygun olmadığını ifade eden Memiş, "Teknik olarak düzeltmelere ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor. 2026 yılı için ons gümüşte 75 dolar, gramda 120 lira beklentiler dahilinde. Ancak mevcut seviyelerden alımda dikkatli olunması gerek" diyerek sert geri çekilmelere karşı kritik uyarıda bulundu.
"Altın tarafında ons için 4160-4260 dolar aralığı takip ediliyor. Gram altın 5800-5900 lira bandında dalgalanıyor" diyen Memiş, 2026 yılında da yükseliş yönlü beklenti sürdüğü için altın almak isteyenlerin yıl sonuna kadar alımlarını tamamlaması gerektiğini söyledi.
Memiş, Euro tarafında da 2026 için pozitif beklentinin korunduğunu Euro/dolar paritesinde 1,22 hedefi bulunduğunu açıkladı.
Yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi, tek bir araca yatırım yapmaması, riskleri dağıtması ve uzun vadeli planlama yapması gerektiğini savunan Memiş, "2026 yılının ikinci yarısının, 2025’e kıyasla daha pozitif geçebilir. Enflasyondaki düşüşlerin devamıyla kredi musluklarının kısmen açılabilir. Borsadaki pozitif seyrin yıl sonuna kadar sürmesini bekliyorum ve yukarıda 11.400, 11.600, 11.800 puan seviyelerini takip ediyorum" dedi.
Altın için yılbaşında 6.000 TL üzeri seviyelerin görülüp görülmeyeceği sorulan Memiş, "2025 yılında altını yükselten nedenler 2026 yılında da devam ediyor, Fed'in faiz indirimlerinin süreceği beklentisi var, jeopolitik gerilimler devam ediyor ve merkez bankalarının altın alımları sürüyor. Memiş, bu nedenlerle 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yükselişlerin süreceğini ifade etti.
Uzman isim, gram altın tarafında ise işçilik farklarının etkisine dikkat çekerek Ekim ayında kilogram külçe altında 12.500 dolar olan işçiliklerin yıl sonu pozisyon kapatmaları ve merkez bankası alımlarının durmasıyla 500 dolara gerilediğini belirtti. Bu nedenle ons yükselse de gram altında 6.000 TL seviyelerinin görülmediğinin altını çizdi.
5.780 – 5.790 TL seviyelerinin ucuz olduğunu daha önce hatırlatan Memiş 6.000 TL altının 2026 hazırlığı için hala önemli olduğunu vurguladı. 2026 yılının belirsiz ve sert geçebileceği, buna göre karar verilmesinde fayda olduğunu ifade etti.