Gram altın rallisine dikkat! İslam Memiş'ten yatırımcıya son şans uyarısı

Memiş, "Aralık ayının en önemli haftasını geride bırakıyoruz. Hem Amerika Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararlarını açıkladı. Fed'in 25 bas puanlık faiz indirimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 150 bas puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından önceden beklendiği için sürpriz bir karar çıkmadı. Bu da piyasalarda olumlu ya da olumsuz bir fiyatlamaya neden olmadı. Altın, gümüş gibi değerli metallerde ve dolar karşısındaki varlıklarda bir miktar değer artışları gözlemliyoruz" diyerek genel bir analiz yaptı.