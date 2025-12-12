Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asgari ücrette ara zam ihtimali var mı? Murat Bal net rakam verdi

Milyonların gözü asgari ücret zammının belli olacağı komisyon görüşmelerinde. Asgari ücret zammı için ilk kritik toplantı bugün gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından TGRT Haber canlı yayınına katılarak merak edilen soruları cevapladı.

Tespit Komisyonu, yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısı gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari ücret için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Asgari ücrette ara zam ihtimali var mı? Murat Bal net rakam verdi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, 'nun ilk toplantısı hakkında değerlendirmelerde TGRT Haber'e özel bulundu.

TÜRK-İŞ'E ELEŞTİRİ

Bal, toplantının ardından TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmelerde, Türk-İş’in toplantıya katılmamasını eleştirdi. Bal, “Bir işçi sendikasının, işçilerin en önemli gündem maddesinde masada olmaması doğru değil. Muhalefetini yapmalıydı.” ifadelerini kullandı.

Bal, ilk toplantıların genellikle rakam verilmeden, rapor ve görüş alışverişi şeklinde geçtiğini hatırlatarak, geçmiş yıllarda yapılan 20 toplantının sadece 6’sında ücret rakamlarının konuşulduğunu belirtti. Mevcut asgari ücretin 22.104 TL olduğunu söyleyen Bal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda işverenlerden de fedakârlık beklendiğini vurguladı. Açlık sınırının 29 bin lira seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bal, olası senaryolarını şöyle sıraladı:

Asgari ücrette ara zam ihtimali var mı? Murat Bal net rakam verdi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 19 zam: 26.300 TL

yüzde 25 zam: 27.609 TL

Gerçekleşen yüzde 30: 29 bin TL’nin üzeri

Asgari ücrette ara zam ihtimali var mı? Murat Bal net rakam verdi

Bal, belirlenecek ücretin her ne kadar tatmin edici olmasa da açlık sınırının üzerinde olmasını beklediğini söyledi. Enflasyonun 5–6 bin liralık alım gücünü erittiğine dikkat çeken uzman, yıl içinde ara zam ihtimalinin doğabileceğini, ancak kendi beklentisinin tek zam yönünde olduğunu dile getirdi.

Murat Bal, 2026 yılı için yaklaşık %25 zamla asgari ücretin 27.609 TL seviyesinde açıklanmasını beklediğini ifade etti.

