"Dur" ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı! O anlar kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde 19 yaşındaki Y.E.Ç.'nin idaresindeki otomobil, narkotik polisinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin peşine verdiği şüpheli genç, Yunus polislerinin uygulama noktasında da durmayarak önce görevli Yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra da askeri kampın tabelasına çarptı. Kazada yaralanan polis memuru Ö.K., hastaneye kaldırıldı. Sol eli kırılan polis memuru tedavi altına alınırken, araç sürücüsü ile yanında bulunan kardeşi E.Ç.(17) gözaltına alınıp Samsun Adliyesine sevk edildi. 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.