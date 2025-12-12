Karabük'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Karabük'te 17 Eylül gecesi Hürriyet Mahallesi pazar yerinde meydana gelen olayda, İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Ayvataş hayatını kaybetti, Bahattin K. ise yaralandı.

Gözaltına alınan Emre E. ve Oğuzhan Ş., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 4 kişi arasındaki kavganın büyüdüğü, Emre E.'nin önce Oğuzhan Ş.'yi yaraladığı, ardından İbrahim Ayvataş'a yönelerek defalarca bıçak darbeleri savurduğu ve yere düşen Ayvataş'a tekme attığı anların yer aldığı görüldü.