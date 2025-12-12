Kırmızı bültenle aranan zanlı Gürcistan'da yakalandı

Türk polisi 'kırmızı bültenli' aranan suçluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ordu’da çeşitli suçlara karışan ve ‘kırmızı bülten’ ile aranan zanlı, Gürcistan’da yakalandı. Türkiye’ye iade edilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce Ünye ilçesinde tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, organize suç örgütü yöneticilerinden ve ‘kırmızı bülten’ ile aranma kaydı bulunan T.E., Gürcistan’da yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu ülkeye iadesi yapılan T.E., bugün Ünye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. T.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.