29 ilde narkotik operasyonu: 110 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 2 haftadır devam eden operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

345 ŞÜPHELİDEN 110'U TUTUKLANDI

"1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 345 şüpheliyi yakaladık. 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

29 İLDEKİ OPERASYONLARA BİNLERCE PERSONEL KATILDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray’da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."