Gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi Adli Tıp'a götürüldü!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Mehmet Aki Ersoy'un da bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Kan örnekleri alınan şüpheliler, tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.