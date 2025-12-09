Menü Kapat
Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Başsavcılık açıklama yaptı

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ersoy’un gözaltına alındığı bilgisi kısa sürede gündemde yer alırken gözaltı kararının nedeni ise merak konusu oldu.

Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Başsavcılık açıklama yaptı
Haber Merkezi
09.12.2025
09.12.2025
tarafından yürütülen soruşturma dâhilinde Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 8 şüpheliye yönelik talimatı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 başka şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri televizyon sunucularına yönelik gerçekleştirmişti. Operasyonda çeşitli kanallarda çalışan spikerler E. R. C., M. A. ve H. S. savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Başsavcılık açıklama yaptı

MEHMET AKİF ERSOY NİÇİN GÖZALTINA ALINDI?

Ersoy'un ünlülere yönelik olarak başlayan daha sonra da kapsamı genişleyen "uyuşturucu soruşturması" sebebiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada gözaltı kararı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" iddialarına yer verildi.

ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#gözaltı
#uyuşturucu operasyonu
#Mehmet Akif Ersoy
#Habertürk
#Aktüel
