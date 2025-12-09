Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dâhilinde Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 8 şüpheliye yönelik gözaltı talimatı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 başka şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde jandarma ekipleri televizyon sunucularına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Operasyonda çeşitli kanallarda çalışan spikerler E. R. C., M. A. ve H. S. savcılıkta ifade vermiş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY NİÇİN GÖZALTINA ALINDI?

Ersoy'un ünlülere yönelik olarak başlayan daha sonra da kapsamı genişleyen "uyuşturucu soruşturması" sebebiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada gözaltı kararı hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "kullanılmasına yer ve imkân sağlamak" iddialarına yer verildi.