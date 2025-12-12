Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru hangi yönde olacak?

Tüm dünyanın heyecanla beklediği Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi merak ediliyor. Geminid meteor yağmuru bu sene de aralık ayında gökyüzünü aydınlatacak. 13 Aralık gecesi gerçekleşecek olan meteor yağmurunun hangi yönde olacağı da araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru hangi yönde olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 16:37

Dünyanın her yerinden takip edilen Geminid bu sene de aralık ayında gerçekleşecek. Binlerce kişinin 13 Aralık gecesi gökyüzünü izleyeceği özel gün için bekleyiş devam ediyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu sene aralık ayında gerçekleşecek olan meteor yağmuru 4-20 Aralık tarihlerinde olurken en yoğun görülebileceği tarih 13 Aralık ile 14 Aralık sabahı arası olacak. Saatte 100-150 meteor düşmesi görülebilecek. Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek. Karanlık ve şehir ışıklarından uzak bölgelerde meteor yağmurunu izleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru hangi yönde olacak?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU HANGİ YÖNDE?

Geminid meteor yağmurunu daha net görebilmek için İkizler takımyıldızını bulmalısınız. İkizler takımyıldızının çevresinde meteor yağmuruna şahit olabilirsiniz. İkizler takımyıldızını bulursanız meteor yağmurunu daha net izleyebilirsiniz.

Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru hangi yönde olacak?

GEMİNİD METEOR YAĞMURUNU NEREDEN GÖREBİLİRİM?

Meteor yağmuru ülkemizde net bir şekilde görülebilirken karanlık yerleri tercih etmelisiniz. Şehir ışıklarından uzak olan yerlerde meteor yağmuruna daha net şahit olmanız mümkün. Gökyüzünün geniş bir alanda gözüktüğü binaları veya bölgeleri tercih edebilirsiniz. Görüş açınız ne kadar geniş olursa meteorları görme şansınız o kadar yükselir. En net görülme saatleri ise 00.00 ile 04.00 arası oluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Geminid meteor yağmuru saat kaçta 13 Aralık? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa'da meteor yağmuru nereden izlenir?
ETİKETLER
#meteor yağmuru
#Gökyüzü Olayı
#Geminid Meteor Yağmuru
#Aralık Meteor Yağmuru
#Ikizler Takımyıldızı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.