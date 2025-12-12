Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Meteor yağmuru hangi yönde olacak?

Dünyanın her yerinden takip edilen Geminid meteor yağmuru bu sene de aralık ayında gerçekleşecek. Binlerce kişinin 13 Aralık gecesi gökyüzünü izleyeceği özel gün için bekleyiş devam ediyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu sene aralık ayında gerçekleşecek olan meteor yağmuru 4-20 Aralık tarihlerinde olurken en yoğun görülebileceği tarih 13 Aralık ile 14 Aralık sabahı arası olacak. Saatte 100-150 meteor düşmesi görülebilecek. Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek. Karanlık ve şehir ışıklarından uzak bölgelerde meteor yağmurunu izleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU HANGİ YÖNDE?

Geminid meteor yağmurunu daha net görebilmek için İkizler takımyıldızını bulmalısınız. İkizler takımyıldızının çevresinde meteor yağmuruna şahit olabilirsiniz. İkizler takımyıldızını bulursanız meteor yağmurunu daha net izleyebilirsiniz.

GEMİNİD METEOR YAĞMURUNU NEREDEN GÖREBİLİRİM?

Meteor yağmuru ülkemizde net bir şekilde görülebilirken karanlık yerleri tercih etmelisiniz. Şehir ışıklarından uzak olan yerlerde meteor yağmuruna daha net şahit olmanız mümkün. Gökyüzünün geniş bir alanda gözüktüğü binaları veya bölgeleri tercih edebilirsiniz. Görüş açınız ne kadar geniş olursa meteorları görme şansınız o kadar yükselir. En net görülme saatleri ise 00.00 ile 04.00 arası oluyor.