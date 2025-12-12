Menü Kapat
Turkcell'den Türkiye'de bir ilk daha: 5G uyumlu Superbox'lar Turkcell'de

Turkcell, yenilikçi cihazı Superbox 5G modemler ile 5G deneyimini evlere de taşımaya hazırlanıyor. Satışta olan Superbox 5G modemler, 1 Nisan 2026’da hayata geçecek olan 5G’nin ardından 5G uyumlu modeme dönüşecek.

Turkcell'den Türkiye'de bir ilk daha: 5G uyumlu Superbox'lar Turkcell'de
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal; “ ihale sürecini başarıyla tamamladık ve hazırlıklarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, Türkiye’deki ilk 5G’li modemi Turkcell mağazalarından satın alabiliyor. Her zaman olduğu gibi geleceğin teknolojisini müşterilerimize bugünden sunuyoruz” dedi.

Türkiye’yi yeni nesil teknolojilerle buluşturan Turkcell, 1 Nisan 2026’da devreye alınacak olan 5G’nin hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 5G altyapısıyla ilgili çalışmaların yanı sıra 5G uyumlu mobil cihazların yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Turkcell; satışa sunduğu Superbox 5G modem ile 5G hızını evlere de taşıyamaya hazırlanıyor.

Turkcell’den Türkiye’de bir ilk daha: 5G uyumlu Superbox’lar Turkcell’de

“Turkcell 5G’nin gücü ev internetinde de hissedilecek”

Turkcell’in, 5G ihalesinde en yüksek bant genişliğini alarak lider operatör kimliğini koruduğunu belirten Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal; “5G ihale sürecini başarıyla tamamladık ve hazırlıklarımızı hızla sürdürüyoruz. Müşterilerimiz, 5G lansmanı öncesinde Türkiye’deki ilk 5G’li modemi Turkcell mağazalarından satın alabiliyor. Türkiye’yi Superbox teknolojisiyle de ilk biz tanıştırmıştık. Şimdi de 5G uyumlu Superbox modemle müşterilerimize geleceğin teknolojisini bugünden sunuyoruz. Kullanıcılarımız, fiber altyapısı olmasa bile Superbox sayesinde evlerinde fiber hızına kavuşacak. Yalnızca mobilde değil; ev internetinde de Turkcell 5G’nin gücü hissedilecek.” dedi.

Turkcell’den Türkiye’de bir ilk daha: 5G uyumlu Superbox’lar Turkcell’de

5G’li Superbox 10 kata kadar daha hızlı olacak

Yeni nesil Superbox, 5G lansmanı öncesinde mevcut altyapı üzerinden 4.5G ile hizmet veriyor. 1 Nisan 2026’da 5G’nin devreye alınmasıyla birlikte kullanıcılar doğrudan 5G hızına geçiş yapabilecek. Böylece fiber kalitesinde internet, kablosuz bağlantının sunduğu kolaylıkla evlere de gelecek.

Kullanıcılar, Wi-Fi 7 teknolojisi üzerinden hizmet verecek olan 5G’li yeni Superbox’ta, 4.5G’ye göre bağlantı hızlarında on kata kadar daha yüksek performans alabilecek. Yüksek çözünürlüklü içeriklerden çevrim içi oyunlara, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda bağlantı kurabilecek.
5G’li Superbox modeme Turkcell mağazalarından ulaşabilir, kampanyaları https://www.turkcell.com.tr/kampanyalar/ev-interneti-kampanyalari/superbox ve Turkcell uygulamasından inceleyebilirsiniz.

