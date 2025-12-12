Turist kadın bıçaklı hırsıza karşı cesurca savaştı! Erkek arkadaşı korkudan duvarın arkasına saklandı

Kolombiya'da güvenlik kamerasına yansıyan bir hırsızlık olayı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Güvenlik kamerası görüntüleri, ABD'li turist bir çiftin hırsıza karşısında yaptıkları hareketleri gözler önüne serdi.

Turist kadının bıçaklı soyguncuyla mücadele etmek zorunda kaldığı korkunç anlarda uzun boylu erkek arkadaşı, geri çekilip bir duvarın arkasına saklanmayı tercih etti ve bu hareketinin bedelini şimdi sosyal medyada kötü şöhretiyle ödüyor.

New York Post'un haberine göre, ABD'li turist çift, Kolombiya sokaklarında dolaşırken elinde bıçak olan bir saldırgan, kadının elindeki telefonu çalmak için üzerine atladı.

HİÇBİR ŞEY YAPMADAN UZAKTAN İZLEDİ

Cesur kadın hırsızla boğuşurken, çevredekiler kadının erkek arkadaşının hiçbir şey yapmadığını görünce, kadına yardım etmek için harekete geçti. Yoldan geçen birçok kişi soyguncunun üzerine çullanarak onu defalarca darp etti.

Kadın kendini olaydan ufak yaralarla kurtarırken, olayın sonunda erkek arkadaşının yanına geldiği görüldü.