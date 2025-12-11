Hayat kurtaran tırmanış anı! Balkonda asılı kalan çocuk görenleri dehşete düşürdü!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi’nde, 3 yaşlarında bir çocuk ölümden döndü. Küçük bir çocuk henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evlerinin balkonunda bulunan parmaklıklar arasına sıkıştı. Görgü tanıkları arasında büyük bir panik yaşanırken, bir vatandaşın gösterdiği cesaret alkış aldı.

VATANDAŞ ELEKTRİK DİREĞİNDEN BALKONA TIRMANIP ÇOCUĞU KURTARDI

Çocuğu gören bir vatandaş, tereddüt etmeden harekete geçti. Hızlıca yakındaki bir elektrik direğine tırmanan kişi, çocuğun bulunduğu balkona ulaşmayı başardı. Balkonun dışına ulaşan vatandaş, ilk olarak kafası demir parmaklıklar arasında asılı kalan küçük çocuğun başını geçiş kısma çıkararak nefes almasını sağladı. Ardından gerekli müdahaleyi yaparak çocuğu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tüm mahallenin nefesini tutarak izlediği, yürekleri ağza getiren kurtarma anları, çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Küçük çocuğun başarılı bir şekilde kurtarılmasıyla birlikte, olayı endişeyle izleyen çevre sakinleri ve görgü tanıkları derin bir nefes aldı.