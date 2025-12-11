Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Hayat kurtaran tırmanış anı! Balkonda asılı kalan çocuk görenleri dehşete düşürdü!

Gaziantep Şahinbey'de, evlerinin balkon demir parmaklıklarına kafasından asılı kalan 3 yaşındaki bir çocuk, ölümden döndü. Olayı fark eden bir vatandaşın tereddüt etmeden elektrik direğine tırmanıp balkona çıkarak çocuğu kurtardığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

'in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi’nde, 3 yaşlarında bir ölümden döndü. Küçük bir çocuk henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evlerinin balkonunda bulunan parmaklıklar arasına sıkıştı. Görgü tanıkları arasında büyük bir yaşanırken, bir vatandaşın gösterdiği cesaret alkış aldı.

VATANDAŞ ELEKTRİK DİREĞİNDEN BALKONA TIRMANIP ÇOCUĞU KURTARDI

Çocuğu gören bir , tereddüt etmeden harekete geçti. Hızlıca yakındaki bir elektrik direğine tırmanan kişi, çocuğun bulunduğu balkona ulaşmayı başardı. Balkonun dışına ulaşan vatandaş, ilk olarak kafası demir parmaklıklar arasında asılı kalan küçük çocuğun başını geçiş kısma çıkararak nefes almasını sağladı. Ardından gerekli müdahaleyi yaparak çocuğu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Hayat kurtaran tırmanış anı! Balkonda asılı kalan çocuk görenleri dehşete düşürdü!

PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tüm mahallenin nefesini tutarak izlediği, yürekleri ağza getiren anları, çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Küçük çocuğun başarılı bir şekilde kurtarılmasıyla birlikte, olayı endişeyle izleyen çevre sakinleri ve görgü tanıkları derin bir nefes aldı.

Hayat kurtaran tırmanış anı! Balkonda asılı kalan çocuk görenleri dehşete düşürdü!
