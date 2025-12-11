Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatından yeni açıklama: 'Yurtdışına çıkacak paraları yoktu'

Türkiye'yi sarsan ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili şüpheli bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatlarından yeni açıklama geldi. Avukatı yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu" dedi.

11.12.2025
11.12.2025
26 Eylül 2025 tarihinde ’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatından yeni açıklama: 'Yurtdışına çıkacak paraları yoktu'

VALİZLERLE YAKALANMIŞLARDI

Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çerçevesinde, fiziki ve teknik takibe alınan Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Sultan Nur Ulu ile beraberindeki 2 kişi valizlerini hazırlayıp yurtdışına kaçmak için hazırlanırken 'da gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca Sultan Nur Ulu'nun babası ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatından yeni açıklama: 'Yurtdışına çıkacak paraları yoktu'

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Kasten öldürme suçu şüphesiyle gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına değil valizlerini toplayarak Yalova'ya gitmek istedikleri iddia edildi. Konuyla ilgili Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltına alınmadan saatler önce Güllü’nün eski asistanı Çiğdem E.’ye attığı mesaj ortaya çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter’in Whatsapp üzerinden attığı mesajda, "Abla valizleri alıp geri Yalova’ya döneceğim" dediği görüldü. İstanbul Büyükçekmece’de kaldıkları evin sahibi olan T.Y.’nin de Çiğdem D.E.’ye mesaj attığı öğrenildi. T.Y.’nin mesajında ise, "Tuğyan valizlerini alıp Çınarcık’a dönecekmiş. Ben en azından bu hafta bende kal şu raporlar çıksın dedim ama döneceğini söylüyor. Senin de bilgin olsun" ve "Çocuklar şimdi çıktı haber vereyim" diyerek mesaj attığı ortaya çıktı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatından yeni açıklama: 'Yurtdışına çıkacak paraları yoktu'

"YURTDIŞINA KAÇACAK PARALARI YOKTU"

Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’nun avukatı Rahmi Çelik yaptığı açıklamada, "Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece’den Yalova’ya gelecek paraları yoktu" dedi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili gözaltına alınan kızı ve arkadaşının avukatından yeni açıklama: 'Yurtdışına çıkacak paraları yoktu'
