Bacağına demir korkuluk saplanan çocuk böyle kurtarıldı!

Adana'da kapının üzerinden geçmek isterken demir korkuluğu bacağına saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuk bahçenin demir kapısının üzerinden geçmek istedi. Bu sırada çocuğun bacağı, demir korkuluğa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.



Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun bacağındaki demir parçası çıkarıldı.