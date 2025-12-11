İBB bursu açıklandı mı? İBB burs ödemeleri nasıl yapılacak, kaç taksit?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl belirli sayıda üniversite öğrencisine tek seferlik burs veriliyor. 2025 yılı İBB burs başvuruları ise 23 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde İBB bursu açıklandı mı, ödemeler nasıl yapılacak, kaç taksit soruları yer alıyor.

İBB BURS BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI 2025?

İBB tarafından 100 bin öğrenciye verilecek olan bursun başvuruları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda İBB burs başvuru sonuçları ocak ayının ilk haftasında duyurulmuştu. Aynı zamanda ilk taksit ödemeleri de yine ocak ayının ilk haftasında tamamlanmıştı.

İBB burs başvurularının 31 Aralık 2025 tarihinde veya 2026 Ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. İBB tarafından geçtiğimiz yıl burs başvuruları 26 Eylül - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuruların sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde duyurulmuştu.

İBB BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK, KAÇ TAKSİT?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 yılında öğrencilere "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" kapsamında tek seferlik 20 bin TL burs verilecek. Burs ödemeleri 2024 yılında 2 taksit, 2023 yılında ise 3 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. İlk taksit ödemeleri ise sonuçların açıklandığı gün yapılmıştı. Bu yıl da İBB burs ödemelerinin2 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.