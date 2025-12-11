Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İBB bursu açıklandı mı? İBB burs ödemeleri nasıl yapılacak, kaç taksit?

İBB tarafından 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için üniversite okuyan öğrencilere burs verilecek. Burs verilecek olan öğrencilerin belirlenmesi için başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin bekleyişi de başladı. Öğrenciler tarafından İBB bursu açıklandı mı, ödemeler nasıl yapılacak, kaç taksit sorularının cevapları araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB bursu açıklandı mı? İBB burs ödemeleri nasıl yapılacak, kaç taksit?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl belirli sayıda üniversite öğrencisine tek seferlik burs veriliyor. 2025 yılı İBB burs başvuruları ise 23 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Burs başvurularının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde İBB bursu açıklandı mı, ödemeler nasıl yapılacak, kaç taksit soruları yer alıyor.

İBB bursu açıklandı mı? İBB burs ödemeleri nasıl yapılacak, kaç taksit?

İBB BURS BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI 2025?

İBB tarafından 100 bin öğrenciye verilecek olan bursun başvuruları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda İBB burs başvuru sonuçları ocak ayının ilk haftasında duyurulmuştu. Aynı zamanda ilk taksit ödemeleri de yine ocak ayının ilk haftasında tamamlanmıştı.

İBB burs başvurularının 31 Aralık 2025 tarihinde veya 2026 Ocak ayının ilk haftasında duyurulması bekleniyor. İBB tarafından geçtiğimiz yıl burs başvuruları 26 Eylül - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Başvuruların sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde duyurulmuştu.

İBB bursu açıklandı mı? İBB burs ödemeleri nasıl yapılacak, kaç taksit?

İBB BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK, KAÇ TAKSİT?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 2025 yılında öğrencilere "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" kapsamında tek seferlik 20 bin TL burs verilecek. Burs ödemeleri 2024 yılında 2 taksit, 2023 yılında ise 3 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. İlk taksit ödemeleri ise sonuçların açıklandığı gün yapılmıştı. Bu yıl da İBB burs ödemelerinin2 taksit şeklinde öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

ETİKETLER
#İbb Burs
#Üniversite Öğrencisi
#Burs Başvurusu
#Öğrenci Yardımı
#Eğitim Bursu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.