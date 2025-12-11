Kuruluş Orhan'a Alina Boz geliyor! Mert Yazıcıoğlu ile ikinci kez partner oldu

Bu sezon birçok projeden teklif alan Alina Boz kulislerden sızan bilgilere göre geçen yaz görüştüğü “Kuruluş Orhan”da karar kıldı. Alina Boz Doc dizisiyle anlaşma sağlamış ancak son dakika değişikliği olmuş ve kadrodan çıkarılmıştı.

ALİNA BOZ KURULUŞ ORHAN'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz’un yeni dizisi merak konusuydu. Bu sezon birçok projeden teklif alan Boz kulislerden sızan bilgilere göre geçen yaz görüştüğü “Kuruluş Orhan” ile anlaşma sağladı.

MERT YAZICIOĞLU İLE ALİNA BOZ PARTNER OLDU

Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun’u oynayacağı öğrenildi. Alina Boz ile Mert Yazıcıoğlu izlenme rekoru kıran “Aşk101” dizisinde de beraber oynamıştı.