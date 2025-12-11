Menü Kapat
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kuruluş Orhan'a Alina Boz geliyor! Mert Yazıcıoğlu ile ikinci kez partner oldu

Bu sezon birçok teklif alan Alina Boz, son projesinden ayrılınca geçtiğimiz yaz teklif edilen Asporça Hatun karakteriyle anlaşama sağladı. Kuruluş Orhan ile anlaşma sağlayan Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu ile partner oldu.

Kuruluş Orhan'a Alina Boz geliyor! Mert Yazıcıoğlu ile ikinci kez partner oldu
11.12.2025
11.12.2025
saat ikonu 11:52

Bu sezon birçok projeden teklif alan kulislerden sızan bilgilere göre geçen yaz görüştüğü “Kuruluş Orhan”da karar kıldı. Alina Boz Doc dizisiyle anlaşma sağlamış ancak son dakika değişikliği olmuş ve kadrodan çıkarılmıştı.

ALİNA BOZ KURULUŞ ORHAN'DA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alina Boz’un yeni dizisi merak konusuydu. Bu sezon birçok projeden teklif alan Boz kulislerden sızan bilgilere göre geçen yaz görüştüğü “Kuruluş Orhan” ile anlaşma sağladı.

Kuruluş Orhan'a Alina Boz geliyor! Mert Yazıcıoğlu ile ikinci kez partner oldu

MERT YAZICIOĞLU İLE ALİNA BOZ PARTNER OLDU

Alina Boz, ’nun oynadığı Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun’u oynayacağı öğrenildi. Alina Boz ile Mert Yazıcıoğlu izlenme rekoru kıran “Aşk101” dizisinde de beraber oynamıştı.

Kuruluş Orhan'a Alina Boz geliyor! Mert Yazıcıoğlu ile ikinci kez partner oldu
ETİKETLER
#mert yazıcıoğlu
#alina boz
#Türk Dizileri
#Kuruluş Orhan
#Aşk101
#Medya
