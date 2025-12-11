Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan havalimanında gergin anlar yaşadı! Arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti

Cuma günleri yayınlanan ve reyting rekorları Taşacak Bu Deniz dizisinin başrolünde Burak Yörük, Ava Yaman, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimler yer alıyor. Dizide Şerif Fırtına karakteriyle yer alan Aytek Sayan'ın havalimanındaki gergin anları kameralara yansıdı.

UÇAK RÖTAR YAPTI, ŞERİF FIRTINA ÖFKELENDİ

Trabzon'da çekilen Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Aytek Sayan, havalimanında gergin anlar yaşadı. Şayak, uçak uzun süreli rötar yapınca görevlilerle tartıştı.

AYTEK ŞAYAN ARKADAŞLARININ MÜDAHALESİYLE SAKİNLEŞTİ

Dizide Şerif Fırtına karakterini oynayan Aytek Sayan’ın görevli personeller ile yaşadığı tartışma kameralara yansırken ünlü oyuncu, arkadaşlarının müdahalesi ile sakinleştirildi.