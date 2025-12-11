Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan havalimanında gergin anlar yaşadı! Arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti

Kategoriler
Cuma günleri yayınlanan ve reyting rekorları Taşacak Bu Deniz dizisinin başrolünde Burak Yörük, Ava Yaman, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimler yer alıyor. Dizide Şerif Fırtına karakteriyle yer alan Aytek Sayan'ın havalimanındaki gergin anları kameralara yansıdı.
Trabzon'da çekilen Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Aytek Sayan, havalimanında gergin anlar yaşadı. Şayak, uçak uzun süreli rötar yapınca görevlilerle tartıştı.
Dizide Şerif Fırtına karakterini oynayan Aytek Sayan’ın görevli personeller ile yaşadığı tartışma kameralara yansırken ünlü oyuncu, arkadaşlarının müdahalesi ile sakinleştirildi.