Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan havalimanında gergin anlar yaşadı! Arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti

Başrolünde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Şerif Fırtına karakteriyle yer alan Aytek Şayan, Trabzon havalimanında gerginlik yaşadı. Aytek Sayan'ı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 11:38

Cuma günleri yayınlanan ve reyting rekorları Taşacak Bu Deniz dizisinin başrolünde Burak Yörük, Ava Yaman, ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimler yer alıyor. Dizide Şerif Fırtına karakteriyle yer alan Aytek Sayan'ın havalimanındaki gergin anları kameralara yansıdı.

UÇAK RÖTAR YAPTI, ŞERİF FIRTINA ÖFKELENDİ

Trabzon'da çekilen Taşacak Bu Deniz dizisinde rol alan Aytek Sayan, havalimanında gergin anlar yaşadı. Şayak, uçak uzun süreli rötar yapınca görevlilerle tartıştı.

Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan havalimanında gergin anlar yaşadı! Arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti

AYTEK ŞAYAN ARKADAŞLARININ MÜDAHALESİYLE SAKİNLEŞTİ

Dizide Şerif Fırtına karakterini oynayan Aytek Sayan’ın görevli personeller ile yaşadığı tartışma kameralara yansırken ünlü oyuncu, arkadaşlarının müdahalesi ile sakinleştirildi.

Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan havalimanında gergin anlar yaşadı! Arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün ölmeden önce iki isim verdiği ortaya çıktı: Başıma bir şey gelirse onlardan bilin
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tolga Karel'den Kenan İmirzalıoğlu iddiası: 2028 AK Parti milletvekili adayı

Sıkça Sorulan Sorular

Aytek Sayan kimdir?
1985 İzmir doğumlu Aytek Sayan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2016 yılından itibaren Yok Olan, Diriliş: Ertuğrul, Büyük Selçuklu, Barbaroslar, Çöp Adam, Kübra gibi birçok filmde rol aldı.
ETİKETLER
#dizi
#deniz baysal
#Taşacak Bu Deniz
#Aytek Sayan
#Burak Yörük
#Ava Yaman
#Ulaş Tuna Astepe
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.