İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

Aralık 11, 2025 11:14
1
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

Yatırımcıların konutta favori şehri İstanbul oldu. İstanbul'da 1+1 dairelerin ortalama fiyatı Kasım ayı baz alındığında 2025'te 4 milyon 419 bin TL seviyesinde oluştu. Aynı dönemde ortalama 1+1 daire kirası ise 28 bin 595 TL oldu. İstanbul'un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkan Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ın, 1+1 dairelerde yıllık kira getirisinde ilk 10 ilçe arasına girememesi dikkat çekti.

Yatırım amaçlı 1+1 daireler dikkate alındığında kira getirisi en yüksek ilçeler de belli oldu. İşte İstanbul'un yatırımlık kira haritası!

 

 

2
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il ise İstanbul oldu. Sadece ekim ayı satışları dikkate alındığında mega kentte konut satışları 26 bin 305 adede ulaştı. Söz konusu ayda toplam satışlar 164 bin 306 adet olarak gerçekleşmişti. Böylece İstanbul, toplam içinde %16 gibi yüksek bir paya sahip oldu.

3
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

1+1'LERDE DURUM NE?

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre yatırım amaçlı alınan konutlarda ise 1+1 daireler daha çok tercih ediliyor.

4
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

-İstanbul'da 1+1 dairelerin ortalama fiyatı Kasım 2025'te 4 milyon 419 bin TL olarak gerçekleşti.

-Bu tip konutlarda ortalama metrekare satış fiyatı 64 bin 559 TL olarak ölçüldü.

5
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

-Kasım 2025'te İstanbul'da ortalama 1+1 daire kirası ise 28 bin 595 TL oldu.

-Son 1 yıllık dönemde mega kentte 1+1 dairelerde fiyat artışı %33,76 oldu.

KİRA GETİRİSİ EN YÜKSEK İLÇELER

Yatırım amaçlı alınan konutlarda kira getirisi de önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

6
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

İstanbul'da Kasım 2025 döneminde 1+1 daireler kapsamında kira getirisi en yüksek ilçeler ve bu ilçelerdeki 1+1 konutların ortalama fiyatları şöyle sıralandı:

1-Bahçelievler: 2.839.135 TL (%10,93)

7
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

2-Fatih: 2.240.436 TL (%10,64)

3-Güngören: 2.922.219 TL (%10,15)

4-Sultangazi: 2.182.050 TL (%9,65)

5-Esenler: 2.057.090 TL (%9,45)

 

8
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

6-Esenyurt: 2.342.325 TL (%9,45)

7-Bayrampaşa: 2.979.060 TL (%9,30)

8-Beylikdüzü: 3.197.175 TL (%9,06)

9-Çekmeköy: 3.598.855 TL (%8,97)

10-Eyüpsultan: 5.143.460 TL (%8,49)

9
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

Bahçelievler, Fatih ve Güngören yıllık %10'u aşan kira getirisi ile ilk 3 sırada yer aldı. Her 3 ilçede ortalama 1+1 daire kiraları sırasıyla 25 bin 858 TL, 19 bin 568 TL ve 25 bin 84 TL olarak ölçüldü.

Sektör temsilcileri bu ilçelerde eski yapı stokunun yüksek olduğunu, bu sebeple uygun fiyatlarla karşılaşılabildiğini ifade ediyor. Bununla birlikte bu ilçelerin merkezde oldukları için, daha yüksek kira getirisi sunduğuna da dikkat çekiliyor.

10
İstanbul'da 1+1 daire dönemi! İşte kira getirisi en yüksek olan ilçeler!

İstanbul'un en pahalı ilçeleri olarak öne çıkan Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta ise 1+1 dairelerin yıllık kira getirileri Kasım 2025 verilerine göre sırasıyla %6,75, %7,58 ve %5,53 olarak gerçekleşti. Her 3 ilçenin de kira getirisinde ilk 10'da yer almadığı görüldü.

