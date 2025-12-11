Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Yarın okullar tatil mi 12 Aralık? Van, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışının etkili olduğu Van, Erzurum ve Kars’ta toplam 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ulaşımın olumsuz etkilenmesinin ardından yarın okullar tatil mi merak edildi. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor.

Yarın okullar tatil mi 12 Aralık? Van, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
2025 yılının kış ayında Bölgesi'nde etkili olurken bazı illerde kar nedeniyle olumsuz etkilendi. Öğrenci ve velilerin gündeminde ise yarın mi sorusu yer aldı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 12 ARALIK?

, , Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrasında gözler okullarda tatil durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Kar yağışının etkili olması durumunda okullarda eğitime ara verilebiliyor. Son dakika bilgilerine göre okullarda herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

Yarın okullar tatil mi 12 Aralık? Van, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

KARS, VAN, ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenciler ise okulların tatil durumunu araştırmaya başladı. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor. Şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

Yarın okullar tatil mi 12 Aralık? Van, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

OKULLARDA KAR TATİLİ VAR MI 12 ARALIK CUMA?

Kar yağışının etkili olduğu Van, Erzurum ve Kars’ta toplam 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Horasan ilçesindeki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

İlkokulda korkunç iddia: Hademe müdürü zehirlemeye çalıştı
