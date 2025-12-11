Yarın okullar tatil mi 12 Aralık? Van, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kategoriler
2025 yılının kış ayında Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken bazı illerde kar nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Öğrenci ve velilerin gündeminde ise okullar yarın tatil mi sorusu yer aldı.
Kars, Van, Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrasında gözler okullarda tatil durumuna çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Kar yağışının etkili olması durumunda okullarda eğitime ara verilebiliyor. Son dakika bilgilerine göre okullarda herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenciler ise okulların tatil durumunu araştırmaya başladı. Hava şartlarının olumsuz olması durumunda okullarda kar tatili kararı alınabiliyor. Şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.
Kar yağışının etkili olduğu Van, Erzurum ve Kars’ta toplam 22 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle Horasan ilçesindeki 4 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız devam ediyor.