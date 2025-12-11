Menü Kapat
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri yaşadı! 1.2 PureTech motorlu araçlarda garanti süresi hem yıl hem de kilometre bazında artırılıyor

Aralık 11, 2025 11:02
1
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

Peugeot, Opel ve Citroen marka otomobili olanlara iyi bir haber geldi. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Stellantis Grubu otomobillerde garanti süresi 10 yıl / 180 bin kilometreye çıkarılacağı açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre garanti süresi uzatmalarından 1.2 PureTech motorlu araçlar faydalanabilecek. İşte detaylar…

2
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

Stellantis Grubu otomobillerinden olan Peugeot, Opel ve Citroen araçlarda pureTech 1.2 motora sahip modeller için Avrupa’da uygulanan tazminat politikası, Türkiye’de de uygulamaya girdi. Bu politika kapsamında belirtilen araçlarda garanti uzatımına gidileceği kaydedildi.

3
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

Stellantis şirketinden PureTceh 1.2 motorlu araçlar için yapılan açıklamada "Önceki nesil PureTech 1.2 motorları için Nisan 2024'te, belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıla veya 180 bin km kadar masrafların yüzde 100'ünü kapsayan genişletilmiş bir güvence uygulamaya konmuştur." İfadeleri kullanıldı.

4
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

UZAYAN GARANTİDEN KİMLER YARARLANACABİLECEK?

10 yıl/180 bin kilometreye uzatılan garanti uygulamasından yaralanabilmek için araç sahiplerinin uyması gereken bazı koşullar bulunuyor. Buna göre ilk olarak araç bakımlarının üretici firmanın belirlediği kapsamda kilometre ve yıl bazında bakım şartlarına uymuş şekilde yetkili servisler tarafından yapılmış olması gerekiyor.

5
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

Bununla birlikte araç sahiplerinin bakımlarını TSE onaylı özel serviste yaptırmış olması halinde ise bakımların mutlaka üreticinin belirlediği yıl/kilometre aralığında, üreticinin belirlediği standartlarda olması, faturaların ve yapılan bakımların içeriğinin de ibraz ediliyor olması da genişleyen garantiden faydalanabilmenin şartları arasında yer alıyor.

6
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

1.2 PURETECH MOTORLARDA GARANTİ NEDEN UZATILIYOR?

Peugeot, Opel ve Citroen araçlarda kullanılan 1.2 PureTech motorlarda triger kayılının dizaynı yağın içinde çalışmasıyla gerçekleşiyor. Ancak yağ ile triger kayışının uyumsuzluğu nedeniyle kayış zamanla parçalanıyor ve çıkan parçacıklar yağ karteline iniyor. 

7
Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri

Motor ise yağ kartelinden yağı çekip motora pompalaması gerekirken, triger kayışından kopan parçacıkların yağ pompasının süzgecini tıkaması nedeniyle yağsız kalıyor. Bu durum ise büyük bir onarım gerektiren hasara neden oluyor. 

