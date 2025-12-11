Peugeot, Opel ve Citroen sahipleri yaşadı! 1.2 PureTech motorlu araçlarda garanti süresi hem yıl hem de kilometre bazında artırılıyor

Stellantis şirketinden PureTceh 1.2 motorlu araçlar için yapılan açıklamada "Önceki nesil PureTech 1.2 motorları için Nisan 2024'te, belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıla veya 180 bin km kadar masrafların yüzde 100'ünü kapsayan genişletilmiş bir güvence uygulamaya konmuştur." İfadeleri kullanıldı.