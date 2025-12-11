Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Dev bankalardan altın için yıl sonu uyarısı!

Fed’in faiz indiriminden sonra altın yeniden hareketlendi. Goldman Sachs güçlü bir ralli ihtimaline dikkat çekerken, BofA 5.000 dolar hedefini koruyor. İşte altın için son yıl sonu tahminleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:53

ABD Merkez Bankası’nın dün politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirip %3,5–3,75 aralığına çekmesi, piyasasında adeta düğmeye basmış gibi bir etki yarattı. Ons fiyatı kararın ardından yukarı doğru bir ivme yakaladı.

Bu hareketlilik sürerken, ile (BofA) da 2025–2026 altın öngörülerini yayımladı. İki dev banka da farklı tonlarda konuşsa da ortak nokta açık: Altında güçlü bir ralli için zemin hâlâ hazır.

Dev bankalardan altın için yıl sonu uyarısı!

GOLDMAN SACHS: “RALLİ KAPASİTESİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN BÜYÜK OLABİLİR”

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre piyasadaki mevcut altın pozisyonları oldukça düşük seviyelerde. Buna bir de yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme arayışının güçlenmesi eklenince ortaya, bankanın tabiriyle, “kayda değer bir yükseliş potansiyeli” çıkıyor.

Banka, altının 2026 sonuna kadar ons başına 4.900 dolarlık hedefin bile üzerine çıkabileceğini söylüyor. Son dönemde altına yönelik olumlu çağrıların artması, yatırımcıların davranışlarındaki bu değişimin değerli metal için ekstra bir destek oluşturduğunun altı çiziliyor.

Kısacası Goldman’a göre hem riskten kaçınma isteği hem de uzun vadeli portföy stratejilerinde altının yeniden öne çıkması, fiyatları önümüzdeki iki yılda yukarı taşımaya devam edebilir. Yani, ralli ihtimali az değil; hatta oldukça güçlü.

Dev bankalardan altın için yıl sonu uyarısı!

BOFA: “BU PİYASA KOLAY KOLAY ZİRVE YAPMAZ”

Altın son haftalarda 4.200 dolar seviyesinde sıkışmış gibi görünse de Bank of America bu yatay seyrin çok şey ifade etmediğini düşünüyor. Bankanın Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer, altın fiyatlarının genelde yükselişi besleyen dinamikler tamamen sönmeden zirve yapmadığını hatırlatıyor.

Widmer’e göre altın zaman zaman “aşırı alım” bölgesine geçse de küresel portföylerde hâlâ hak ettiği yeri tam olarak bulabilmiş değil. Bu yüzden de yükseliş potansiyeli kolay kolay tükenmiş sayılmaz.

BofA, 2025 yılı için 5.000 dolar/ons hedefini koruyor. Widmer, bu seviyeye gelmek için talebinde yalnızca %14’lük bir artışın yeterli olacağını; bunun da son çeyreklerdeki eğilimle uyumlu olduğunu söylüyor.

Elbette bankanın daha iddialı bir senaryosu da var: Altının 8.000 dolar seviyelerine çıkması… Ancak bunun gerçekleşmesi için talepte %55’lik bir artışa ihtiyaç olduğunu ve bugünkü tabloya bakıldığında bunun çok daha zor bir ihtimal olduğunu ekliyor.

Dev bankalardan altın için yıl sonu uyarısı!

2026 İÇİN BEKLENTİ: “ZİRVE DEĞİL, YÖN ARAYIŞI YILI”

BofA’ya göre altın 2026’da bir zirve arayışı içinde olmayacak. Fiyatların nasıl şekilleneceğini ise yine piyasa koşullarındaki dönüşüm belirleyecek. Kısacası altın için yol haritası hâlâ açık; “parti bitti” diyebilmek için henüz erken.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın Kart devreye girdi 'Platin' için hazırlıklar başladı: Trump 1 milyon dolara ABD'nin kapısını açıyor
ETİKETLER
#altın
#altın fiyatları
#yatırım
#faiz oranları
#bank of america
#goldman sachs
#Ralli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.