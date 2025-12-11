Dev bankalardan altın için yıl sonu uyarısı!

ABD Merkez Bankası’nın dün politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirip %3,5–3,75 aralığına çekmesi, altın piyasasında adeta düğmeye basmış gibi bir etki yarattı. Ons fiyatı kararın ardından yukarı doğru bir ivme yakaladı.

Bu hareketlilik sürerken, Goldman Sachs ile Bank of America (BofA) da 2025–2026 altın öngörülerini yayımladı. İki dev banka da farklı tonlarda konuşsa da ortak nokta açık: Altında güçlü bir ralli için zemin hâlâ hazır.

GOLDMAN SACHS: “RALLİ KAPASİTESİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN BÜYÜK OLABİLİR”

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre piyasadaki mevcut altın pozisyonları oldukça düşük seviyelerde. Buna bir de yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme arayışının güçlenmesi eklenince ortaya, bankanın tabiriyle, “kayda değer bir yükseliş potansiyeli” çıkıyor.

Banka, altının 2026 sonuna kadar ons başına 4.900 dolarlık hedefin bile üzerine çıkabileceğini söylüyor. Son dönemde altına yönelik olumlu çağrıların artması, yatırımcıların davranışlarındaki bu değişimin değerli metal için ekstra bir destek oluşturduğunun altı çiziliyor.

Kısacası Goldman’a göre hem riskten kaçınma isteği hem de uzun vadeli portföy stratejilerinde altının yeniden öne çıkması, fiyatları önümüzdeki iki yılda yukarı taşımaya devam edebilir. Yani, ralli ihtimali az değil; hatta oldukça güçlü.

BOFA: “BU PİYASA KOLAY KOLAY ZİRVE YAPMAZ”

Altın son haftalarda 4.200 dolar seviyesinde sıkışmış gibi görünse de Bank of America bu yatay seyrin çok şey ifade etmediğini düşünüyor. Bankanın Metal Araştırmaları Başkanı Michael Widmer, altın fiyatlarının genelde yükselişi besleyen dinamikler tamamen sönmeden zirve yapmadığını hatırlatıyor.

Widmer’e göre altın zaman zaman “aşırı alım” bölgesine geçse de küresel portföylerde hâlâ hak ettiği yeri tam olarak bulabilmiş değil. Bu yüzden de yükseliş potansiyeli kolay kolay tükenmiş sayılmaz.

BofA, 2025 yılı için 5.000 dolar/ons hedefini koruyor. Widmer, bu seviyeye gelmek için yatırım talebinde yalnızca %14’lük bir artışın yeterli olacağını; bunun da son çeyreklerdeki eğilimle uyumlu olduğunu söylüyor.

Elbette bankanın daha iddialı bir senaryosu da var: Altının 8.000 dolar seviyelerine çıkması… Ancak bunun gerçekleşmesi için talepte %55’lik bir artışa ihtiyaç olduğunu ve bugünkü tabloya bakıldığında bunun çok daha zor bir ihtimal olduğunu ekliyor.

2026 İÇİN BEKLENTİ: “ZİRVE DEĞİL, YÖN ARAYIŞI YILI”

BofA’ya göre altın 2026’da bir zirve arayışı içinde olmayacak. Fiyatların nasıl şekilleneceğini ise yine piyasa koşullarındaki dönüşüm belirleyecek. Kısacası altın için yol haritası hâlâ açık; “parti bitti” diyebilmek için henüz erken.