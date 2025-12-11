Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Altın Kart devreye girdi 'Platin' için hazırlıklar başladı: Trump 1 milyon dolara ABD'nin kapısını açıyor

ABD'de 'Trump Altın Kart (Trump Gold Card)' uygulamaya geçti. Artık 1 milyon doları olan bu kart için başvuru yapıp, hızlandırılmış vize sürecine ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanına sahip olacak.

Altın Kart devreye girdi 'Platin' için hazırlıklar başladı: Trump 1 milyon dolara ABD'nin kapısını açıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 10:13

Başkanı Donald , kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamayla 'Trump Altın Kart (Trump Gold Card)' uygulamasının devreye girdiğini duyurdu. Trump, kartın "nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan yolu" sağlayacağını belirtti.

Altın Kart devreye girdi 'Platin' için hazırlıklar başladı: Trump 1 milyon dolara ABD'nin kapısını açıyor

''ÜLKEYE FAYDA SAĞLAMALI''

Trump Altın Kart, başvuru sahibinin ülkeye "kayda değer fayda sağlayacağını" kanıtlaması şartıyla verilen özel bir vize türü olarak tanımlanıyor.

Programın internet sitesine göre kart, "rekor sürede ABD oturum" hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan ABD'de bir çalışanı sponsor etmek isteyen şirketlerin 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Altın Kart devreye girdi 'Platin' için hazırlıklar başladı: Trump 1 milyon dolara ABD'nin kapısını açıyor

YAKINDA 'PLATİN' VERSİYONU ÇIKACAK

Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında "özel vergi avantajları" sunan "platin" versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, programa ilişkin yaptığı açıklamada, başvuru sahiplerinin "hükümetin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güvenlik taramasından" geçirileceğini ve kart sahiplerinin 5 yıl sonra vatandaşlığa giden bir yola sahip olacağını söyledi.

Altın Kart devreye girdi 'Platin' için hazırlıklar başladı: Trump 1 milyon dolara ABD'nin kapısını açıyor

TRUMP'IN SERT GÖÇMEN POLİTİKASI

Öte yandan program, Trump yönetiminin politikalarını sıkılaştırdığı bir dönemde yürürlüğe giriyor. ABD yönetimi, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonları artırırken çalışma vizelerinin ücretlerini de yükseltti.

Washington, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump, eylülde, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

