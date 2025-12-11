Menü Kapat
10°
 Berrak Arıcan Baş

Trump Gazze'de Barış Kurulu'nda görev alacaklar için tarih verdi: En harikası olacak

Gazze'de kurulacak barış gücüne hangi ülkelerin dahil olacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, 2026 yılının başında Gazze Barış Kurulu'nda görev yapacak üyeleri açıklayacaklarını belirtti.

11.12.2025
11.12.2025
'de ateşkesin ikinci aşaması için hazırlıklar yapılırken Başkanı 'tan önemli bir açıklama geldi. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladığı sırada Gazze' Barış Kurulu hakkında konuştu.

Trump Gazze'de Barış Kurulu'nda görev alacaklar için tarih verdi: En harikası olacak

2026 YILININ BAŞINDA AÇIKLANACAK

Trump, Gazze'de görev yapacak Barış Kurulu üyelerini ne zaman açıklayacaklarına dair soruya, "Bunu önümüzdeki yılın başında yapacağız. Barış Kurulu, şimdiye kadarki en harika kurullarından biri olacak. Herkes bu kurula girmek istiyor. Temel olarak en önemli ülkelerin liderleri bu kurulda yer alacak." cevabını verdi.

Barış Kurulu, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de açıkladığı ve 18 Kasım'da (BMGK) tarafından da tasdik edilen 20 maddelik barış planında yer alan maddelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Trump Gazze'de Barış Kurulu'nda görev alacaklar için tarih verdi: En harikası olacak

Plana göre Barış Kurulu, Gazze'de ve sonrasındaki yeniden inşa sürecindeki uluslararası süreçlerin koordine edilmesinde kilit rol oynayacak.

ABD'li yetkililer, kurulun başkanı durumunda olan Trump'ın dışında kimlerin kurula üye olacağı ile ilgili sürecin yeni yılın ilk haftalarında netleşebileceğini ifade etmişti.

