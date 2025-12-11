Menü Kapat
 Onur Kaya

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli konumda olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alındı. Olaydaki cinayet şüphesi, TÜBİTAK'ın evdeki ses kayıtlarını çözümlemesiyle kesinleşti. Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'yü aşağı itmeden önce söylediği son sözleri ortaya çıktı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.12.2025
08:28
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
08:59

26 Eylül'de 'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un (52) ölümünde sır perdesi aralandı. Cinayeti aydınlatan kayıtlar ortaya çıktı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda soruşturmasına dönüştü. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için 'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"

Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

ANNESİNE SON SÖZÜ 'BAY BAY' OLDU

Yüksek sese odaklanma özelliği bulunan kameranın aldığı dip seslerin incelenmesinde bir gerçek daha ortaya çıktı. Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından kayıtlara kızının "Hadi görüşürüz bay bay" cümlesi de girdi.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

EKİPLER ADIM ADIM İZLEDİ

Ses kayıtlarını inceleme sonucunun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından Gülter ile Ulu, teknik ve fiziki takibe alındı. Operasyondan iki gün önce Güllü'nün kızı Gülter'in İstanbul Büyükçekmece'de bir kız arkadaşının evinde, Ulu'nun ise Yalova'da kaldığı belirlendi. Bir gün önce ise Gülter özel bir araçla Yalova'ya giderek Ulu ile buluştu. Ertesi gün aynı araçla yeniden İstanbul Büyükçekmece'ye döndüler.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

Saatler süren bekleyiş, soruşturma birimlerinde firarın artık kesinleştiği değerlendirmesini güçlendirdi. Gülter ve Ulu'nun firar hazırlığının netleşmesi üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün talimatıyla ekipler operasyon için harekete geçti ve ikiliyi kaçmak üzereyken yakaladı.

Güllü'nün ölümünde sır perdesini TÜBİTAK kaldırdı! Tuğyan Ülkem Gülter'in ses kayıtları ortaya çıktı: Atacağım seni, bay bay

GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇIŞ PLANI

Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.

