Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in bavullarla evden kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürüldü. Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun bavullarıyla kaldıkları apartmandan ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN BAVULLARLA KAÇTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki bir kız daha gözaltına alındı.

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce kaldıkları binadan bavullarla birlikte çıktıkları anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece’de kaldıkları binadan ellerinde bavullar ile birlikte merdivenlerden inerek binadan çıktıkları anlar yer alıyor.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İ İLK ŞİKAYET EDEN GÜLLÜ'NÜN PATRONU İLK KEZ KONUŞTU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında bir süredir teknik ve fiziki takip altında olan şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "riskli hareket profili" oluştuğu belirlenmişti. Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Gülter hakkında ilk suç duyurusunda bulunan Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın ilk kez konuştu.

Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınmasının ardından “Güllü Ablanın Toprağı Kurumadan Suçlular Yakalandı. Allah Hepinizden Razı Olsun. Kanımız Yerde Kalmadı” dedi.