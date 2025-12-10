2026’da kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller listesi yayınlandı: Valizleri hazırlayın, yıllık izne dokunmadan senelik tatil yapılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni yıla kısa süre kalırken, çalışanların gözü 2026 resmi tatiller listesine çevrildi. Bilindiği üzere milli bayramların yanı sıra dini bayramlarda farklı sürelerde resmi tatil uygulanıyor. Ancak özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesiyle yapılan tatil süreleri uzayabiliyor. Küçük araları kısa süreli tatillerle değerlendirmek isteyenler ise şimdiden “2026’da kaç gün tatil yapacağız?” sorusuna cevap aramaya başladı…
Yılbaşı, İşçi Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı Türkiye’de resmi tatil uygulanan günler arasında yer alıyor. Milli bayramlar ve özel günlerin pek çoğunda resmi tatil bir gün olurken, Ramazan Bayramı için 3, Kurban Bayramı için 4 gün resmi tatil uygulanıyor. 2026 yılı resmi tatiller listesinin yayınlanmasıyla “2026’da kaç gün tatil yapacağız?” sorusu da cevabını bulmuş oldu…
Türkiye’nin iki dini bayramından biri olan Ramazan Bayramı her yıl yarım gün arife 3 gün de bayram olmak üzere 3 buçuk gün şeklinde uygulanıyor. Ancak bayram hafta içine denk geldiği zaman önceki ve sonraki hafta sonları birleştirilerek bayram tatili 9 güne uzuyor.
Bu kapsamda 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihlerine bakıldığında arife günü Perşembe gününe denk geliyor. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde Ramazan Bayramı için uygulanacak tatil Perşembe öğleden sonra başlayacak. Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlanırken hafta sonu tatili ise bayramın 2. ve 3. gününe denk gelecek.
Ramazan Bayramı’nın uzamasına dair en kötü ihtimal, arife gününün öğleden öncesinin idari izin ilan edilerek bayram tatilinin 4 güne tamamlanması yönünde. Çok iyimser bir ihtimal ile de Pazartesi-Salı ve Çarşamba gününün de tatil ilan edilerek hafta sonu ile birleştirilebilir. Böylelikle Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzayabilir. Ancak bu şu an için çok mümkün görünmüyor. Diğer yandan geçtiğimiz yıl gibi bir sürpriz yapılma ihtimali de yok değil.
Türkiye’de kutlanan ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı’nda resmi tatil yarım gün arife günü olmak kaydıyla 4 buçuk gün olarak uygulanıyor. Yine hafta içine denk gelen tatiller hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne uzayabiliyor.
2026 Kurban Bayramı arifesi olan Salı günü öğleden sonra tatil başlayacak. Çarşamba günü bayramın ilk günü kutlanırken, resmi tatil Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de devam edecek. Sonrasında ise hafta sonu tatili olacak.
Daha önceki uygulamalara bakıldığında ise Pazartesi günü tam gün ve Salı günü öğleden öncesinin idari tatil ilan edilerek kamu kurumlarında çalışanlar için Kurban Bayramı’nın 9 gün olması bekleniyor.
Çalışanların heyecanla beklediği hesaplama sonunda yapıldı ve resmi tatiller listesine göre 2026 yılında kaç gün tatil yapılacağı da belli oldu.
Buna göre 1 gün yılbaşı tatili, 1 gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 gün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 buçuk gün Cumhuriyet Bayramı’nda tatil yapılacak.
Bununla birlikte yarım gün arife ile birlikte Ramazan Bayramı’nda 3 buçuk gün, yine arife ile Kurban Bayramı’nda 4 buçuk gün resmi tatil yapılacak.
Böylelikle 2026 yılında resmi olarak toplamda 15 buçuk gün tatil yapılacak.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin 9 gün uygulanması durumunda 2026 yılında yapılacak toplam tatil günü sayısı 25 buçuk güne uzayacak.
Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı için 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim’de tam gün olmak üzere bir buçuk gün tatil uygulanıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil Perşembe günü devam edecek. Cuma günü tek gün mesai yapılırken, hemen ardından hafta sonu tatili gelecek.
Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından gelen 30 Ekim tarihinin idari izin ilan edilerek bayram tatilinin 4 buçuk güne uzaması ihtimali bulunuyor.