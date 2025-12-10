Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2026’da kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller listesi yayınlandı: Valizleri hazırlayın, yıllık izne dokunmadan senelik tatil yapılacak

Aralık 10, 2025 16:47
1
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

Yeni yıla kısa süre kalırken, çalışanların gözü 2026 resmi tatiller listesine çevrildi. Bilindiği üzere milli bayramların yanı sıra dini bayramlarda farklı sürelerde resmi tatil uygulanıyor. Ancak özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesiyle yapılan tatil süreleri uzayabiliyor. Küçük araları kısa süreli tatillerle değerlendirmek isteyenler ise şimdiden “2026’da kaç gün tatil yapacağız?” sorusuna cevap aramaya başladı…

2
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

Yılbaşı, İşçi Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı Türkiye’de resmi tatil uygulanan günler arasında yer alıyor. Milli bayramlar ve özel günlerin pek çoğunda resmi tatil bir gün olurken, Ramazan Bayramı için 3, Kurban Bayramı için 4 gün resmi tatil uygulanıyor. 2026 yılı resmi tatiller listesinin yayınlanmasıyla “2026’da kaç gün tatil yapacağız?” sorusu da cevabını bulmuş oldu…

3
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

2026 RESMİ TATİLLER LİSTESİ YAYINLANDI!

  • 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı
  • 19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)
  • 20-21-22 Mart 2026 (Cuma-Cumartesi-Pazar): Ramazan Bayramı
  • 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
  • 27-28-29-30 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı
  • 15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı
  • 28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)
  • 29 Ekim Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

4
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Türkiye’nin iki dini bayramından biri olan Ramazan Bayramı her yıl yarım gün arife 3 gün de bayram olmak üzere 3 buçuk gün şeklinde uygulanıyor. Ancak bayram hafta içine denk geldiği zaman önceki ve sonraki hafta sonları birleştirilerek bayram tatili 9 güne uzuyor.

Bu kapsamda 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihlerine bakıldığında arife günü Perşembe gününe denk geliyor. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde Ramazan Bayramı için uygulanacak tatil Perşembe öğleden sonra başlayacak. Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlanırken hafta sonu tatili ise bayramın 2. ve 3. gününe denk gelecek.

5
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

Ramazan Bayramı’nın uzamasına dair en kötü ihtimal, arife gününün öğleden öncesinin idari izin ilan edilerek bayram tatilinin 4 güne tamamlanması yönünde. Çok iyimser bir ihtimal ile de Pazartesi-Salı ve Çarşamba gününün de tatil ilan edilerek hafta sonu ile birleştirilebilir. Böylelikle Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzayabilir. Ancak bu şu an için çok mümkün görünmüyor. Diğer yandan geçtiğimiz yıl gibi bir sürpriz yapılma ihtimali de yok değil.

6
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

2026 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Türkiye’de kutlanan ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı’nda resmi tatil yarım gün arife günü olmak kaydıyla 4 buçuk gün olarak uygulanıyor. Yine hafta içine denk gelen tatiller hafta sonu ile birleştirilerek 9 güne uzayabiliyor.

2026 Kurban Bayramı arifesi olan Salı günü öğleden sonra tatil başlayacak. Çarşamba günü bayramın ilk günü kutlanırken, resmi tatil Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri de devam edecek. Sonrasında ise hafta sonu tatili olacak.

Daha önceki uygulamalara bakıldığında ise Pazartesi günü tam gün ve Salı günü öğleden öncesinin idari tatil ilan edilerek kamu kurumlarında çalışanlar için Kurban Bayramı’nın 9 gün olması bekleniyor.

7
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

2026’DA KAÇ GÜN TATİL YAPACAĞIZ?

Çalışanların heyecanla beklediği hesaplama sonunda yapıldı ve resmi tatiller listesine göre 2026 yılında kaç gün tatil yapılacağı da belli oldu.

Buna göre 1 gün yılbaşı tatili, 1 gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 gün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 gün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1 buçuk gün Cumhuriyet Bayramı’nda tatil yapılacak.

8
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

Bununla birlikte yarım gün arife ile birlikte Ramazan Bayramı’nda 3 buçuk gün, yine arife ile Kurban Bayramı’nda 4 buçuk gün resmi tatil yapılacak.

Böylelikle 2026 yılında resmi olarak toplamda 15 buçuk gün tatil yapılacak.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatillerinin 9 gün uygulanması durumunda 2026 yılında yapılacak toplam tatil günü sayısı 25 buçuk güne uzayacak.

9
2026’da kaç gün tatil yapacağız?

CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ UZAR MI?

Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı için 28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim’de tam gün olmak üzere bir buçuk gün tatil uygulanıyor. 2026 yılında Cumhuriyet Bayramı Perşembe günü kutlanacak. Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil Perşembe günü devam edecek. Cuma günü tek gün mesai yapılırken, hemen ardından hafta sonu tatili gelecek.

Bu kapsamda Cumhuriyet Bayramı’nın hemen ardından gelen 30 Ekim tarihinin idari izin ilan edilerek bayram tatilinin 4 buçuk güne uzaması ihtimali bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.