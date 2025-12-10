2026’da kaç gün tatil yapacağız? Resmi tatiller listesi yayınlandı: Valizleri hazırlayın, yıllık izne dokunmadan senelik tatil yapılacak

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Türkiye’nin iki dini bayramından biri olan Ramazan Bayramı her yıl yarım gün arife 3 gün de bayram olmak üzere 3 buçuk gün şeklinde uygulanıyor. Ancak bayram hafta içine denk geldiği zaman önceki ve sonraki hafta sonları birleştirilerek bayram tatili 9 güne uzuyor.

Bu kapsamda 2026 yılı Ramazan Bayramı tarihlerine bakıldığında arife günü Perşembe gününe denk geliyor. Hiçbir değişiklik yapılmadığı takdirde Ramazan Bayramı için uygulanacak tatil Perşembe öğleden sonra başlayacak. Cuma günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlanırken hafta sonu tatili ise bayramın 2. ve 3. gününe denk gelecek.