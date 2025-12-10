Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak bugün mü yarın mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu Para Politikası Kurulu toplanma takvimi ile gündemdeki yerini aldı.

TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacak? Piyasaları etkileyecek yeni faiz kararı için bakışlar TCMB'de.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı programına göre yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı tarihi belirlendi.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası meclisi 11 Aralık 2025 Perşembe günü toplanacaktır.

Toplantı karar metni ve faiz oranı, her zamanki gibi toplantı günü olan 11 Aralık Perşembe günü, saat 14.00'te kamuya duyurulacak.

FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin aralık ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan eksiltilerek yüzde 38'e çekilmesi yönünde oldu.

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Aralık Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği tahmin anketine katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 37,50 ile yüzde 38,50 arasında yer aldı.