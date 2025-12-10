Yunanistan'da çiftçiler'den liman baskını! Volos ulaşıma kapandı

Yunanistan genelinde kasım ayı sonundan bu yana çiftçilerin protestoları sürüyor. "Tarım Ölüyor" sloganıyla hareket eden çiftçiler, Tesalya bölgesinin dört bir yanından traktörleriyle yola çıkarak sabah saatlerinden itibaren Volos şehrinde yer alan limanda toplandı.

Çiftçiler, Volos Limanı'nı ablukaya alarak karadan ulaşıma kapattı. Yerel balıkçılar da dayanışma amacıyla çiftçilere denizden destek verdi.

BİRÇOK YERDE ABLUKA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Atina-Selanik güzergahı, Egnatia Odos, Ionia Odos ve Olympia Odos dahil olmak üzere önemli kara yollarının kilit noktalarında ve Bulgaristan ile Kuzey Makedonya sınır geçişlerindeki abluka da devam ediyor.

Çiftçiler somut çözümler sunulmadığı sürece baskıyı artırmaya devam edecekleri belirtiyor. Baskı altında kalan hükümet ise diyaloğa açık olduğunu ifade ederek çiftçileri abluka eylemlerine son vermeye çağırıyor.