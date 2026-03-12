Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden alındıktan sonra tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan avukatı Mehmet Pehlivan'la ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı.

Pehlivan'ın savcılarla pazarlık ettiği yönünde yayılan iddialarla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşıldı.

"SİYASİ GELECEĞİM VAR KONUŞAMAM"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, konuyla ilgili edindiği bilgileri duyurduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında şöyle bir iddia dolaştı: 'Savcılarla pazarlık yaptı. Resmi olarak beni itirafçı göstermeyin ama bildiklerimi size anlatayım' diye.

Ben bunu bir adli kaynağa sordum. Mehmet Pehlivan, adli kaynaklarda yapılan tespitlerin hepsi doğrudur, siyasi geleceğim var konuşamam demiş.

"İTİRAFÇI GÖSTERMEYİN DEMİŞ"

Ben de bunun üzerine şunu diyorum, itirafçı mı oluyor acaba? Olmamış ama yaptığınız tespitlerin hepsi doğru. Beni itirafçı göstermeyin demiş."