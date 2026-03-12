Menü Kapat
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş

İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında baş şüpheli olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın savcılarla pazarlık yaptığı yönündeki iddiayla ilgili Cem Küçük'ten ses getirecek bir bilgi paylaşıldı. Küçük, Pehlivan'ın "Davadaki tespitler doğru, siyasi geleceğim var konuşamam" dediğini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 01:16
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 01:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında görevden alındıktan sonra tutuklanan ile birlikte yargılanan avukatı Mehmet Pehlivan'la ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan avukatı Mehmet Pehlivan'ın savcılarla pazarlık yaptığı ve siyasi geleceği nedeniyle konuşamadığı iddia edildi.
Pehlivan'ın, savcılarla yaptığı pazarlıkta 'Resmi olarak beni itirafçı göstermeyin ama bildiklerimi size anlatayım' dediği öne sürüldü.
Bir adli kaynağa sorulan iddia karşısında Mehmet Pehlivan'ın, 'Siyasi geleceğim var konuşamam' şeklinde yanıtladığı belirtildi.
Pehlivan'ın 'İtirafçı göstermeyin demiş' ifadesinin de yer aldığı haberde, Pehlivan'ın beyanlarının doğruluğunun tespit edildiği ancak resmi olarak itirafçı sayılmadığı ima edildi.
Pehlivan'ın savcılarla pazarlık ettiği yönünde yayılan iddialarla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli bilgiler paylaşıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş

"SİYASİ GELECEĞİM VAR KONUŞAMAM"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, konuyla ilgili edindiği bilgileri duyurduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan hakkında şöyle bir iddia dolaştı: 'Savcılarla pazarlık yaptı. Resmi olarak beni itirafçı göstermeyin ama bildiklerimi size anlatayım' diye.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş

Ben bunu bir adli kaynağa sordum. Mehmet Pehlivan, adli kaynaklarda yapılan tespitlerin hepsi doğrudur, siyasi geleceğim var konuşamam demiş.

"İTİRAFÇI GÖSTERMEYİN DEMİŞ"

Ben de bunun üzerine şunu diyorum, itirafçı mı oluyor acaba? Olmamış ama yaptığınız tespitlerin hepsi doğru. Beni itirafçı göstermeyin demiş."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Duruşmaya Ekrem İmamoğlu ile hakimin diyaloğu damga vurdu: Korumanıza ihtiyacım yok
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#Yolsuzluk Davası
#Mehmet Pehlivan
#Rüşvet Iddiaları
#Savcı Pazarlığı
#Gündem
