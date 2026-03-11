Menü Kapat
İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler

Son dakika haberi: 106'sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davasında 3. gün. İlk iki duruşmaya yaşanan gerginlikler damga vurdu. İmamoğlu her iki duruşmada da mahkeme başkanıyla tartıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan 3. duruşmada; sanıkların ve her bir sanık için 3 avukatın savunma yapması bekleniyor. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

Yüzyılın yolsuzluk davasında bugün 3'üncü gün. Dün gerçekleşen ikinci duruşmasında da ilk gün olduğu gibi tansiyon hiç düşmedi. yine başkanı ile tartıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasının üçüncü duruşması bugün görülecek ve dün görülen ikinci duruşmada da tansiyon yüksek seyretti.
Dün gerçekleşen ikinci duruşmada mahkeme başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında tartışma yaşandı.
Tutuklu CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, hakkındaki rüşvete aracılık suçlamasını reddetti.
Ekrem İmamoğlu hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'suç gelirlerinin aklanması' gibi birçok suçlama bulunuyor.
İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bugünkü duruşmada sanıkların ve avukatlarının savunma yapması bekleniyor.
İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler

Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'na konuşması için kısa süre tanıdı. Kimlik tespitlerinin ardından ilk savunmayı tutuklu Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı. Erdoğdu, hakkındaki "rüşvete aracılık" suçlamasını reddetti.

İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler

YOLSUZLUK DAVASINDA 3. DURUŞMA

Yolsuzluk davasının 3'üncü duruşması saat 10.30'da başladı. Bugün sanıkların ve her bir sanık için 3 avukatın savunma yapması bekleniyor. İşte İBB yolsuzluk davasının 3'üncü duruşmasında yaşanan gelişmeler...

İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Öte yandan yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

