İBB yolsuzluk davasında 3. gün! İşte duruşmada yaşanan gelişmeler
Son dakika haberi: 106'sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB yolsuzluk davasında 3. gün. İlk iki duruşmaya yaşanan gerginlikler damga vurdu. İmamoğlu her iki duruşmada da mahkeme başkanıyla tartıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan 3. duruşmada; sanıkların ve her bir sanık için 3 avukatın savunma yapması bekleniyor. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...
Mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'na konuşması için kısa süre tanıdı. Kimlik tespitlerinin ardından ilk savunmayı tutuklu CHP Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu yaptı. Erdoğdu, hakkındaki "rüşvete aracılık" suçlamasını reddetti.
YOLSUZLUK DAVASINDA 3. DURUŞMA
Yolsuzluk davasının 3'üncü duruşması saat 10.30'da başladı. Bugün sanıkların ve her bir sanık için 3 avukatın savunma yapması bekleniyor. İşte İBB yolsuzluk davasının 3'üncü duruşmasında yaşanan gelişmeler...
EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Rüşvet (12 kez)
Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
Suç delillerini gizleme (2 kez)
Haberleşmenin engellenmesi
Kamu malına zarar verme
Rüşvet alma (47 kez)
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
İrtikap (9 kez)
İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
Çevrenin kasten kirletilmesi
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
Orman Kanunu'na Muhalefet
Maden Kanunu'na muhalefet
İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Öte yandan yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.