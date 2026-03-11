Dört ayaklı civciv görenleri hayrete düşürdü! Kısa sürede ilgi odağı oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ortaviran köyünde ilginç bir olay yaşandı. Köyde bir kümeste dünyaya gelen civcivin dört ayaklı olduğu görüldü. Durumu fark eden köy sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Normal civcivlere göre iki fazla ayağı bulunan civciv, köyde merak konusu oldu. Dört ayaklı civciv köyde kısa sürede ilgi odağı haline geldi. İzleyenler şaşırmadan edemedi.