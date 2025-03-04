Kafasında ay yıldız figürüyle doğan civciv görenleri şaşırtıyor!

Mersin'de dünyaya gelen bir civciv, kafasında bulunan ay yıldız figürüyle görenlerin ilgisini çekti. Hilal ve yıldızı bir hayvanın başında ilk defa gördüklerini belirten sahibi Emine Göçer, bu durumun ilgilerini daha fazla çektiklerini, o yüzden civcive de 'Ünlü' ismini verdiklerini söyledi.

"YEĞENİM SÖYLEYİNCE FARK ETTİK"

Civcivlerinin kendi tavuklarının yumurtasından dünyaya geldiğini ve 15 günlük olduklarını belirten Emine Göçer, "Gelen yeğenim civcivler büyüdü mü diye bakınca onun dikkatini çekti. Bizim dikkatimizi çekmemişti. Yeğenim söyleyince üzerinde hilal ve yıldız olduğunu fark ettik. Sevdik ama bizim için hepsi aynı civcivler, değişen bir şey yok, sadece daha çok ilgimizi çekti. İsmini de biraz meşhur olunca 'Ünlü' koyduk"dedi.



Daha önce yeni doğan küçükbaş hayvanlarda değişiklik gördüğünü de anlatan Göçer, "3 ayaklı olanı, tüysüz olanı, çift başlı olanı duyduk ama tavukta hiç görmemiştik. Bir başka civcivimizde de kılıç gibi bir deseni fark ettik" diye konuştu.