Siyah-beyazlı kulübün yeni sırt sponsoru için Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın gündemi sarsan açıklamalarına sahne oldu.

Ara transfer dönemi öncesinde yol haritasını çizen Adalı; hem kadro planlamasına hem de Teknik Direktör Vincenzo Italiano hakkında çıkan "başka takımlarla görüşüyor" söylentilerine açıklık getirdi.

"PARASAL KISIM ENGEL DEĞİL; GİDER, ALIR VE GELİRİZ"

Transfer çalışmalarının yılın 10 ayı kesintisiz sürdüğünü belirten Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve Önder Özen ile düzenli olarak bir araya geldiklerini ifade etti. Geçtiğimiz hafta hocanın devre arası beklentilerini masaya yatırdıklarını aktaran Başkan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transferin belirli tarihleri olabilir ama bizde transfer durmuyor. Geçen sezonun ortasından itibaren kadroyu yenilemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Devre arası transferleri zor ve pahalıdır, yerine oturması biraz da şansa bağlıdır. Çok fazla eksiğimiz yok ancak yaz döneminde yetiştiremediğimiz takviyeler vardı, onları tamamlayacağız. Yılbaşına 35 gün daha var. İsimlerin kesinleştiği tablo gelecek hafta elimize geçer, o zaman daha net konuşuruz. Şu an şu bölgede eksiğimiz var diyemeyiz, amacımız takımı daha da güçlendirmek."

Bugüne kadar 32-33 oyuncu gönderip 20'ye yakın yeni isim transfer ederek Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir değişime imza attıklarını hatırlatan Adalı, "Zirveye oynamak kolay değil ama camianın beklentilerini biliyoruz. İşin parasal kısmı bizim için bir engel değil. Yeter ki istediğimiz, takıma faydalı olacak futbolcuyu bulalım. Gider, alır ve geliriz" diyerek iddialı konuştu.

"ITALİANO BİR YERE GİTMİYOR, BEŞİKTAŞ'I SEVDİ"

Son günlerde İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun başka kulüplerle temas halinde olduğuna dair ortaya atılan iddialara da nokta koyan Serdal Adalı, spekülasyonların önünü kapattı. Adalı, "Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var, hiçbir yere gitmeye niyeti yok. Hoca Beşiktaş'ı sevdi, Beşiktaş da hocayı sevdi" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDE GÖNDERİLECEK OYUNCU LİSTESİ YOK"

Kadro planlaması ve yabancı kontenjanı hakkında da konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı, takımdan gönderilecek isimler olduğu yönündeki haberlere gülerek cevap verdi:

"Arada sırada duyuyorum; 'Bir orta saha, bir sağ açık' deniyor. Yabancı kontenjanı var, bunları nereye alacağız, kimleri yollayacağız? Bunun planlaması yapılıyor, kimsenin şüphesi olmasın. Gereken noktalara takviyeler yapılacak. Ancak şu an 'İlla bunu yollayalım, bize yaramıyor' diyebileceğimiz tek bir futbolcu bile yok. Geçmiş yıllardaki gibi elimizde bir gönderilecekler listesi bulunmuyor. Açıkçası bu durum beni çok mutlu ediyor. Bir teklif gelir, oyuncu da gitmek isterse o gün masaya yatırır, gereğini yaparız."

ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ: "ONLARI CAMİAYA HAVALE EDİYORUM"

Basın mensuplarının, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'ya yönelik sosyal medyadaki eleştirileri hatırlatması üzerine sert bir çıkış yapan Serdal Adalı, kulüp olarak bundan sonra bu kişilere cevap vermeyeceklerini açıkladı.

"Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor" diyen Adalı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Hocasına, oyuncusuna, santrforuna... Halı sahada bile ayağına zor top değmemiş insanlar kalkıp bunca yılın hocasına 'bunu oynatsa, şunu yapsa' diye akıl veriyor, hakaret ediyor. Biri çıkmış 'sinyalci' demiş. Bunca yılın gazetecisi sinyalin ne anlama geldiğini anlamamış, sinyalcilik asıl kendi yaptığıdır! Biz cevap verdikçe bu insanlar tekrar gündeme geliyor, adları hatırlanıyor. Bundan sonra kulüp olarak açıklama yaptırmama talimatı verdim. Kimsenin eleştirisine bir şey demiyoruz ama hocama, futbolcuma hakaret boyutuna varan saldırılar olursa kimse üzülmesin, şikayet etmesin. Ben onları camiaya havale ediyorum, gerekli cevabı taraftarımız verecektir."