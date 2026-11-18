Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sağ kanat rotasyonunu baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bu doğrultuda Benfica ile yürütülen bonservis pazarlıklarında çok büyük mesafe kat edildiği ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından ocak ayı beklenmeden ön protokol imzalanacağı öğrenildi.

AYRILIKLAR KAPIDA

Kartal, Belçikalı yıldızın kadroya katılmasıyla birlikte yabancı kontenjanı ve rotasyon için operasyon düğmesine bastı. Yönetim, Lukebakio’ya takımda rahat bir alan oluşturabilemek için öncelikli olarak Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Ayrıca bir diğer kanat oyuncusu Vaclav Cerny için gelecek tatmin edici transfer tekliflerinin de ciddi şekilde masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

"TROSSARD" FAKTÖRÜ VE FORMÜL: KİRALAMA + OPSİYON

Beşiktaş kurmayları, ekonomik şartları en doğru şekilde yönetmek adına transferde kiralama ve zorunlu/şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren akılcı bir formül üzerinde yoğunlaşıyor. 2025 yılının eylül ayında Sevilla’dan 20 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer olan ve Portekiz ekibiyle 2030’a kadar sözleşmesi bulunan Lukebakio, bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 623 dakika süre alarak 4 gol ve 2 asist üretti.

Belçika Milli Takımı’nın da vazgeçilmez isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’ta forma giymeye son derece sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak transfer sürecindeki en büyük rakibin Premier Lig temsilcisi Sunderland olması, siyah-beyazlı yönetimin elini çabuk tutmasına neden oldu. Kulüp içerisindeki en büyük kozlardan biri ise Lukebakio’nun milli takımdan yakın arkadaşı olan Leandro Trossard’ın İstanbul’da bulunması; bu durum Beşiktaş’ın ikna kabiliyetini katbekat artırıyor.

KARİYERİ BAŞARILAR VE REKORLARLA DOLU

Kariyeri boyunca adeta bir "gezgin" gibi Belçika, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve son olarak Portekiz liglerinde top koşturan Dodi Lukebakio için bugüne kadar kulüpler arasında toplam 59 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği bu dev transferin, resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.