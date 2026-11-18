Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan makamlarıyla yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 6 firarinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kırmızı bültenle aranan 6 firari Türkiye'ye iade edildi: Listede suç örgütü elebaşı da var Adalet Bakanı Akın Gürlek, haklarında yakalama kararı bulunan 6 firarinin, özellikle kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ve Yusuf Namlı'nın Gürcistan'dan Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Gürcistan makamlarıyla yürütülen uluslararası adli iş birliği sonucunda toplam 6 firari Türkiye'ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç'in 29 yıl 18 ay hapis cezası bulunuyordu. Yusuf Namlı ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kararıyla aranıyordu. Adalet Bakanı Gürlek, suçla mücadelede uluslararası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Bakan Gürlek, iadelerin gerçekleştirilmesindeki yapıcı katkıları için Gürcistan makamlarına, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı birimlerine teşekkür etti.

HİÇBİR SINIR, ADALETTEN KAÇIŞA SIĞINAK OLAMAZ

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Gürcistan makamlarıyla yürüttüğümüz uluslararası adli iş birliği sonucunda, aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ahmet Dinç ile Yusuf Namlı’nın da bulunduğu toplam 6 firarinin ülkemize iadesini sağladık.

İstanbul’da 48 ayrı eylemden sorumlu olduğu tespit edilen suç örgütünün elebaşı Ahmet Dinç, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli hırsızlık suçlarından aldığı toplam 29 yıl 18 ay hapis cezasının infazı amacıyla aranıyordu.

Yusuf Namlı hakkında ise kadına karşı kasten öldürme, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme gibi suçlardan 9 ayrı yakalama kaydı nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan diğer 4 firarinin de ülkemize iadesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, suçla mücadelemizi ve haklarında yakalama kararı bulunan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Unutulmasın ki, bir suçlu nereye kaçarsa kaçsın, peşini bırakmayacağız.

Bu iadelerin gerçekleştirilmesine sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Gürcistan makamlarına, süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.