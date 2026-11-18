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Ergenlikten yetişkinliğe kadar milyonlarca insanı etkileyen akne problemi için mRNA tabanlı aşı geliştiriliyor. İlaç şirketi Sanofi, iltihabı önlemeyi hedefleyen tedaviyi binden fazla gönüllü üzerinde test etmeye hazırlanıyor.
The Independent'in haberine göre, ergenlik çağındaki bireylerin yüzde 80'inden fazlasını etkilediği tahmin edilen ve yetişkinlik döneminde de görülen akneler mRNA teknolojisiyle tarihe karışabilir. Bilim insanları, enfeksiyon hastalıklarını durdurmak için kullanılan aşı mantığını sivilce tedavisine uyarlamak üzere kritik bir adım attı.
İlaç şirketi Sanofi, sivilce oluşumuna yol açan bakteriyel proteinleri hedef alan yeni aşısının Faz 1 ve Faz 2 klinik denemeleri için gönüllüler aramaya başladı.
Araştırmalara göre akne, temel olarak cildimizdeki kıl folikülleri ile bunlara bağlı yağ bezlerinin iltihaplanması sonucunda ortaya çıkıyor. Sağlıklı ciltte de yaşayan ancak farklı kimyasal proteinler üretebilen "Cutibacterium acnes" (C. acnes) adlı bakteri bu iltihaplanmanın başlıca sorumlularından biri.
Kıl folikülü ölü deri hücreleri ve yağ ile tıkanıp hormonların etkisiyle genişlediğinde C. acnes bakterisi hızla çoğalıyor. Bakterinin ürettiği maddeler, bağışıklık sistemini tetikleyerek folikül duvarını zayıflatıyor ve hepimizin bildiği kızarık, şişkin sivilceleri oluşturuyor.
Günümüzde hafif ve orta şiddetli vakalar benzoil peroksit veya retinoidlerle tedavi edilirken, dirençli aknelerde antibiyotik kremler veya haplar devreye giriyor. Ancak bu tedavilerin her gün düzenli kullanılması gerekiyor ve tabii ki de yan etkileri yok değil.
Geliştirilen yeni aşı, uzun süreli kontrol sağlayarak hem hastaları günlük tedavi rutinlerinden kurtarmayı hem de gereksiz kullanımın önüne geçerek antibiyotik direncini azaltmayı hedefliyor.
Sanofi'nin geliştirdiği aşı, tıpkı COVID-19'a karşı kullanılan aşılarda olduğu gibi mRNA tabanlı. Araştırmacılar, C. acnes bakterisinin iltihaplanmayı tetikleyen CAMP2 adlı proteinini hedef alarak bağışıklık sistemine bu proteini tanıma ve etkisiz hale getirme talimatları gönderiyor.
Daha önce 2018 ve 2023 yıllarında laboratuvar ortamında fareler üzerinde yapılan çalışmalar, C. acnes'in ürettiği CAMP2 ve HylA enzimlerinin hedeflenmesinin iltihabı ciddi ölçüde azalttığını kanıtlamıştı.
Şirketin başlattığı insanlı testler 18-45 yaş aralığındaki bireyleri kapsıyor. İlk klinik deneme, orta ve şiddetli akneye sahip 800 katılımcı üzerinde farklı doz ile 2 veya 3 enjeksiyonluk takvimleri test edecek.
İkinci araştırmada ise hafif akne problemi yaşayan 228 katılımcıya 2 enjeksiyon uygulanacak. Halihazırda sivilce sorunu yaşayan bireyler üzerinde yürütülen testler, aşının önleyici bir yöntemden ziyade aktif bir tedavi aracı olarak ne kadar güvenli ve etkili olduğunu gösterecek.